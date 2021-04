Backar domaren efter omtalade tv-intervjun

För andra gången i ångestkvalet mellan Brynäs och HV71 satte domaren Mikael Nord pipan till munnen aningen för kvickt och blåste av spelet precis innan lagen skulle hitta nätmaskorna.

Brynäs drabbades i match ett, HV71 fick uppleva samma frustration under måndagskvällen, i rond tre.

Nu blev ingen av avblåsningarna matchavgörande, men Mikael Nord var ändå självkritisk när han fick frågor om incidenten under en intervju med C More.

– Det är för dåligt. Man blir lite övertänd. Lite för taggad.

”Vi har inget att dölja”

Nord har i efterhand fått beröm för att han erkände missen. Domarbasen Thomas Thorsbrink stämmer in i hyllningskören.

– Jättebra. Det ska man göra. Vi vill berätta om hur domarna upplever det för alla som följer matcherna och det är inte bara viktigt ur ett utbildningssyfte, utan även för att ge en inblick i hur domarna känner och resonerar. Vi har inget att dölja och vi vill vara transparenta för fel göra alla. Domarna gör nog minst misstag av alla inblandade, skulle jag säga.

Kan det till och med finnas ett syfte med att bemöta kritiken direkt för att gjuta olja på vågorna?

– Det här är inget nytt. Vi har gjort det flera år. Vi försöker alltid ställa upp när det kommer intervjuförfrågningar.

Thorsbrink, som var på plats under matchen i Gävle, står bakom Mikael Nord till 100 procent.

– Det är ett misstag som vem som helst kan göra, spelarna gör missar också. Micke Nord är en av de bästa domarna vi har, han är en av världens bästa domare. Jag har fullt förtroende för honom och resten av teamet.

Hur försöker du i din roll stötta domarna när något sådant här sker?

– Under en säsong har vi domarcoacher på 55 procent av matcherna, 100 procent på slutspels- och kvalmatcherna. Jag är på alla kvalmatcher och vi utvärderar alltid domarna efteråt. Det är en noggrann planering inför, återkoppling i periodpauserna, video efter matcherna, utvärderingar från mig och betyg på domarnas insatser. De granskas i minsta detalj.

Samma domarteam under matcherna

Enligt Thorsbrink kommer huvuddomarna Mikael Nord och Linus Öhlund att analysera måndagsmatchen i tre-fyra timmar under tisdagen för att studera varje situation.

Misstag tar inte domarkåren lätt på, menar domarbasen.

– Är det någon som är mest kritisk till sina beslut är det domarna, de är mer kritiska än omgivningen. Domarna får sällan beröm också. När det är tyst, då är det bra. Vi måste jobba mycket med positiva förstärkningar för i går (måndag) är det ett misstag som sätts under lupp, men det skedde kanske 800-900 bedömningar som ingen la märke till. Med det sagt blev det fel när han blåste och vi tar till oss av kritiken, och varför det uppstod.

Under ångestkvalet har Mikael Nord och Linus Öhlund fått förtroendet att döma matcherna med assistans av Andreas Malmqvist och Örjan Åhlén.

Thomas Thorsbrink vill inte avslöja om kvartetten dömer resten av serien.

– Två timmar före match offentliggörs vilka som dömer matchen. Det gäller alla matcher i slutspel och kval, så torsdag 17.30 vet omgivningen vilka som dömer.

Varför väljer ni inte att berätta det tidigare? Att till exempel samma domarteam dömer alla matcher.

– Det är en grundfilosofi att vi jobbar med samma domare, ja, men vi offentliggör ingenting på förhand eftersom vi vill reducera riskerna för yttre påverkan om allmänheten får veta vilka som dömer matchen.