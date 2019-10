Färjestads kapten Linus Johansson har vandrat en lång väg under sin hockeykarriär. Troja-Ljungby-fostrade 26-åringen har bland annat spelat i hockeyettan, i Norge, hockeyallsvenskan.

2018 debuterade han i Tre Kronor, och inför förra säsongen lämnade Johansson Djurgården för spel i Färjestad. Under sin första säsong stod han för 25 poäng på 51 grundseriematcher.

I kvällens avsnitt av Wikegård VS gästar Färjestads kapten och får frågan: ”Vad är det dummaste du gjort på isen hittills?”

– Det finns ju bara en händelse egentligen, svarar han.

Linus Johansson: ”Då bet jag allt vad jag kunde”

Det var när Linus Johansson spelade i hockeyallsvenskan med Mora, hösten 2015, när rivalerna Karlskoga gästade som märkliga scener utbröt.

Innan nedsläpp gick dåvarande Mora-tränare Jeremy Colliton fram till Johansson och gav strikta order: ”Nu vill jag att du håller dig lugn i dag. Jag vill inte att du bråkar eller håller på med dumheter.”

Så blev det inte. Halvvägs in i matchen utbröt det bråk och Johansson var inblandad.

– Vi stod framför mål, jag och Daniel Wessner (dåvarande Karlskoga-spelare), och han börjar puttas och fick till något slag. Jag tänkte: ”JC kommer döda mig om jag gör något, så jag ska hålla mig lugn.” Sen tar han handsken och gör en gammal ”face wash” och trycker in ett finger i munnen. Då bet jag allt vad jag kunde, berättar Linus Johansson.

Biting-situation uppmärksammades och resulterade i två matchers avstängning.

– Jag är rätt gammal och har hållit på med hockey i snart 40 år och jag har aldrig varit med att någon fått för biting, säger Niklas Wikegård.

Linus Johansson tar situationen med en klackspark i dag.

– Jag tror jag kan ha varit den första, hade varit lite kul om det håller i sig faktiskt, säger han och fortsätter:

– Men man ska inte stoppa in fingrar i munnen på folk. Jag hade gjort det igen, ska jag vara ärlig och säga.

Wikegård VS sänds torsdagar 21.30 i Sportkanalen. Avsnittet med Linus Johansson finns att se på C More.