Avgör dramat efter 100 minuters spel

Hemmalaget Skellefteå rivstartade i norrlandsderbyt och fem minuter in i matchen hade man skapat sig en 2-0 ledning. En ledning som Luleå reducerade till 2-1 efter dryga sex minuters spel.

I den andra perioden fick Luleå ett jätteläge att kvittera då Skellefteå drog på sig en straff i numerärt överläge.

Linus Klasen jublade när han slog straffen förbi Gustaf Lindvall i Skellefteåmålet, Thomas Berglund gjorde det samma i Luleåbåset.

Men domaren gjorde ”washout”-tecknet då pucken tog klockrent i ribban.

Ett mål där hade betytt 2-2 och att Luleå hämtat upp ett 2-0 underläge.

– Det är för fan hela målet öppet men det är som det är, det är synd att den inte gick in, säger Klasen i C More.

Avgör i period fem

Klasen efterlyste större mod och fokus i från sitt Luleå efter de två första perioderna.

– Vi har lägen och vi har pucken. Det är för dåliga passningar på bladet. Vi har inte haft problem med det på hela året jag vet inte om det är rost eller va det är. Vi får ta av blöjorna nu, säger han i C More.

Pontus Själin kvitterade i inledningen av den tredje perioden och matchen gick till förlängning.

I förlängningen duggade såväl utvisningar, målchanser som superräddningar tätt. Det skulle dröja hela vägen in i slutsekunderna av femte perioden innan avgörandet kom.

Niclas Burström skickade in pucken från blålinjen och på väg mot mål styrdes den av Melker Karlsson och ställde Lassinantti i Luleåmålet.

– Jag tror inte att jag är på den. Det är skönt att den går in. Det kunde gått hursomhelst i förlängningen, säger Karlsson i C More.

– I sådana här matcher vill man spela enkelt, men vi spelar kanske lite väl enkelt, fortsätter han.