Krisen total: Buades ut efter nya förlusten

Linköping går igenom en mardröm.

Inför mötet med Brynäs kom Bert Robertssons lag med sju raka förluster.

Men man såg ut att vända trenden under lördagen.

När Joy Whitney träffade Marcus Ersson mellan benen – men slapp undan utvisning för en misstänkt spearing – klev Broc Little in framför mål och placerade in 1-0.

I tredje perioden petade Patrik Lundh in 2-0 på en retur framför mål.

Där och då såg den dystra sviten ut att brytas.

Men med åtta minuter kvar reducerade Brynäs när Victor Söderström avslutade från backplats och Nicklas Danielsson styrde in 1-2.

Åttonde raka förlusten för Linköping

Och med fyra minuter kvar att spela svarade målvakten Jonas ”Monstret” Gustavsson för en rejäl tavla. Den rutinerade målvakten tappade en enkel puck, varpå Anton Rödin höll sig framme och petade in 2-2.

– Det är en jäkla skitstuds som vi får emot oss som de får göra mål på. Det svider ordentligt, att vi får den studsen emot oss, säger Bert Robertsson till C More.

I förlängningen utbyttes flera chanser men till slut avgjorde Tomi Sallinen för gästerna till 3-2 när han bröt in framför mål och avgjorde med en soloräd.

Robertsson: ”Det är jäkligt olyckligt”

Det var Linköpings åttonde raka förlust – och anmärkningsvärt är att sex av dem har slutat med just 3-2.

– Alla förluster svider. Den här är tuff, jäkligt tuff. Stora delar av matchen spelar vi bra. Vi har väldigt fina lägen att avgöra till 3-0 och punktera matchen, säger tränaren Bert Robertsson till C More.

Framför allt grämde sig tränaren över 2-2-målet som gav förlängningen.

– I den här sista (tredje) perioden så håller vi i spelet. Det är ett spel där vi ”hostar upp” pucken. De får en klubba på den och den singlar in den. Det är en del saker som vi kan kontrollera och en del saker som vi inte kan kontrollera. Att pucken studsar som den gör – på deras andra mål – är jäkligt olyckligt, säger Bert Robertsson.

Linköping har åkt på 23 förluster under säsongen och i mer än hälften av matcherna – 12 stycken – har de varit i ledning men tappat till förlust (se faktaruta nedan).