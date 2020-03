”Är helt förstörda, det är ett blodbad där ute”

Efter många om och men meddelade det svenska ishockeyförbundet för drygt en vecka sen att säsongen är över.

Ett hårt slag ekonomiskt för hockeyklubbarna.

Och för många av C Mores medarbetare, som jobbar under frilansavtal. En av kanalernas folkkära experter, Petter Rönnqvist, driver dessutom ett företag som levererar fisk och skaldjur till restauranger.

Ännu en bransch som i svallvågorna av coronavirusets utbrott blöder ekonomiskt.

– Jag är lyckligt lottad som har det här vid sidan om. Jag tackar min lyckliga stjärna att jag har mitt företag, trots allt vad det nu innebär med tanke på läget. Vi har två ben, ett där vi levererar till konsumenter och ett annat till storkök och restauranger. När det gäller konsumentsidan i butik hade vi extremt stor försäljning förra veckan när folk drog i väg och hamstrade hysteriskt. Den har visserligen sjunkit lite den här veckan, men vi kommer att överleva. På storkökssidan är det däremot stendött, säger han till Aftonbladet.

Petter Rönnqvist: ”Lider med kollegerna”

Restaurangbranschen har det minst sagt tufft i dessa tider.

– Det är inte någon som har tryckt på fotbromsen, utan någon har verkligen dragit i handbromsen. Det är ett blodbad som pågår där ute på storkökssidan. Jag har kunder som ringer och är helt förstörda. De ser bara en månad framför sig och det handlar bara om att överleva. Det finns redan några riktigt stora konkurser i branschen.

Samtidigt lider han med många av sina kolleger på C More, vars inkomst försvinner helt när idrotterna stängt ner all verksamhet.

– Många av mina kolleger lever på det här och jag lider oerhört med dem. Klart att det slår hårt, för många var det ett flertal uppdrag som bara försvann, säger han.