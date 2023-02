Två av SHL:s formstarkaste lag ställdes mot varandra i Be-Ge Hockey Center under tisdagskvällen. IK Oskarshamn har de senaste fem matcherna bäst facit av alla lag i ligan och har fyra raka vinster i ryggen. Leksands IF är inte mycket sämre dem, och ser man till formtabellen över tio matcher är det dalalaget som toppar – och de har fem raka bortasegrar i bagaget.

Tidigt i den första perioden blev det tydligt hur båda lagen spelade för att vinna matchen. Spelarna stod upp i båsen och manade på sina medspelare på isen, samtidigt som spelet böljade fram och tillbaka i båda lagens jakt på öppningsmålet.

Leksands 18-årige SHL-debutant Hannes Hellberg var nöjd, med både sin och lagets insats efter en period. Han var dessutom nära att ge bortalaget ledningen vid ett tillfälle.

– Jag försöker bara spela som jag alltid gör. Det har funkat hittills och jag hoppas att det fortsätter så, säger han i C Mores sändning efter den första perioden.

I den andra perioden kom målen – för båda lagen.

Innan matchen var slut hann Oskarshamn med att göra hela fem mål – slutresultatet skrevs till 5–1.

Resultatet innebär att Oskarshamn tar sig förbi Leksand och upp på en femteplats i tabellen.

Suomela sköt in sig i historieböckerna

I och med Suomelas 1–0 mål är han nu en av de tio spelarna som gjort flest mål under en och samma säsong med sina 34 gjorda. Dessutom tangerar han den målskörd som fjolårets skytteligavinnare tillika Leksandsspelaren Max Veronneau lyckades med förra året.

– Antti Suomela är nästan omänsklig. Han öser in mål. Han vräker in mål, utbrast C Mores kommentator Patrik Westberg i sändningen när pucken gick i mål.

Flest mål under en säsong har Håkan Loob gjort, 42 stycken, och det återstår sju matcher av grundseriesäsongen.

Oskarshamnsforwarden är dessutom första finske spelare att ta sig in på topp tio listan över gjorda mål under en säsong.