På egen hand såg Anton Olsson till att Skellefteå tog ledningen i den första perioden. Talangen tog sig förbi genom två Färjestadspelare och satte pucken vid stolpen. Hans andra mål i Skellefteåtröjan.

– Men du målet! Vilket mål, berätta! säger programledaren Lena Sundqvist i C More.

Olsson spricker upp i ett leende när fullträffen kommer på tal i periodpausen.

– Jag får en bra puck av Möller och så ser jag väl att gatan är öppen. Då tar jag den, det kommer två på mig och försöker med en kroppsfint. Lyckligtvis får jag precis med mig den, den studsar lite på vägen. Det är skönt att man får ett skottläge som går in också, säger han i C More.

Fredrik Söderström var snabb med att peka ut vad målet betydde.

– Leende avslöjar honom, väldigt nöjd och det ska han var, säger experten Fredrik Söderström i C More.

Utökar avståndet

Färjestad kvitterade i den första perioden. Theodor Lennström revs ner och Victor Ejdsell tog hand om straffen.

Efter en mållös andra period kom avgörandet i den sista.

Skellefteå slog till powerplay när Filip Sandberg satte 2-1.

– Det är riktigt skönt, speciellt att få göra det i powerplay. Tycker inte skapat så jäkla mycket i powerplay innan så det är skönt att det sitter. Skönt med vinst, säger Sandberg till C More.

Segern i toppmötet innebär att tabelltvåan från Västerbotten utökar avståndet bak till Färjestad. Nu skiljer det sex poäng mellan lagen.