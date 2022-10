I den första perioden spräckte Elias Ekström målnollan för Örebro i bortamötet. Ekström satte först pucken i ribban för att sedan trycka in sin egen retur.

Uppförsbacken skulle fortsätta för Timrå i den andra perioden. Linus Öberg utökade Örebros ledning till 2-0 när supertalangen Leo Carlsson hittade Öberg i slottet.

– Jag lyckas stå rätt plats de senaste matcherna. Då kommer målen. Skönt att få hänga några. Just nu får jag pucken och den går in, säger målskytten i C More.

Men i den tredje perioden kom Timrå tillbaka.

Anton Lander straffhjälte

Efter två minuter fick Albin Lundin till en superträff och noterades för sin första poäng för säsongen.

Timrå ångade på och bara minuter senare kom kvitteringen. Jonathan Dahlén hittade fram till Emil Pettersson som satte 2-2.

Det krävdes till sist straffar för att nå ett avgörande. Men det tog tid innan någon lyckades få in pucken.

Som tionde straffskytt överlistade Anton Lander Jhonas Enroth och placerade in pucken mellan målvaktens ben. Därmed får Timrå med sig bonuspoängen mot topplaget Örebro.

– De får göra mål från samma yta och där har vi pratat om att vara starka. Vi brukar kunna vara det. Jag är missnöjd att vi inte kan få bort de målen, säger Örebros tränare Niklas Eriksson i C More.