Förra säsongen lämnade Anton Heikkinen Södertälje mitt under pågående säsong. Efter att han gjort succé nere i Kristianstad var det något tuffare i Södertälje. Under första året gick Heikkinen från att ha gjort 15 mål för Kristianstad, till endast fem mål i SSK. Under säsong två i Södertälje lämnade han sedan efter bara nio matcher.

Moras Johan Hedberg tog då in Heikkinen och det visade sig bli en ”perfekt match”.

Tiden i Dalarna har varit succé, och i mars 2022 skrev Anton Heikkinen på ett tvåårsavtal till våren 2024.

För Moras del har succén varit lite för stor, för nu tappar klubben honom till SHL. Det har funnits ett stort intresse för honom.

– Självklart finns det ett stort intresse för honom, säger hans agent Daniel Johansson.

Anton Heikkinen till SHL och Skellefteå AIK

Nu har han gjort sitt val, enligt uppgifter till Expressen.

Det blir en flytt till Västerbotten, och spel i Skellefteå AIK. Klubben har en stark tradition av ett ta in unga svenska spelare och så sent som inför denna säsongen tog man in Max Lindholm från AIK.

Nu ska 22-årige Anton Heikkinen in i Skellefteå.

– Jag har ingen kommentar till klubb. Det är någonting du får ta med sportcheferna, säger Johansson.

Skellefteås sportchef Erik Forssell avböjer att kommentera spelare i andra klubbar.

På frågan om han har klart med spelare utifrån svarar han lurigt:

– Det kanske vi har, men det tar vi i så fall senare, säger Forssell.