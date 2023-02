Några dagars semester i London under landskampsuppehållet gav en rivstart – redan på alla hjärtans dag.

Det räckte med en period, sedan hade Frölundas ifrågasatta nyförvärv från New York och stadsdelen Queens, satt både 1–0 och 2–0 på HV 71 hemma i ”Lilla London.”

– Tidiga mål hjälper, det bygger självförtroende både för dig själv och hela laget. Vi måste fortsätta ha samma mentalitet, nu när det är så jämnt i tabellen och tätt matchande, funderar Anthony Greco.

I torsdags stängde han sedan butiken mot Linköping med 5–0 och 6–1, då även 18-årige lagkamraten Isac Born inledde med sina två första SHL-mål någonsin hemma i Scandinavium.

– Det var också en galen match mot Rögle i lördags. Det är inte varje dag man kommer tillbaka från ett tremålsunderläge i den här ligan, sammanfattar Anthony Greco 7–6-viktorian efter förlängning.

Hux flux målkung

Tillika avslutningen på en lika galen vecka, där nyförvärvet och hockeynomaden från AHL alltså blev tvåmålsskytt tre gånger om – och nästan fördubblade säsongens målskörd.

Nu är han hux flux målkung i Frölunda. Med totalt 13 fullträffar pucken före fingerskadade Max Friberg.

– Det tog ungefär fram till jul innan polletten började trilla ner. Du måste jobba stenhårt för att skapa målchanser eller ens vinna puck på stor rink. När det är så stora ytor måste du nästan försöka förutse vad som ska hända i nästa situation, annars är du genast på efterkälken, förklarar Anthony Greco den plötsliga islossningen.

Inte erbjuden nytt kontrakt

Frölunda har tidigare aviserat att man inte tänker förnya Anthony Grecos ettårskontakt, men nu höjs allt fler röster – framför allt från fansen – om en förlängning för februarimannen.

– Jag tar det dag för dag, så får vi se vad som händer. Det är bara fortsätta gnugga på och försöka få mer flyt i spelet. Skjuta mer, gå direkt på mål, jobba hårt i defensiven – och fortsätta göra mål förstås, säger Greco med ett leende.

Räkna hursomhelst med fler SHL–ögon på Anthony Greco redan i Luleå i afton, återstående del av grundserien samt framför allt i slutspelet. Det ryktas även om ett ”Hej, Schweiz!” – eller varför inte en ny chans i NHL?

– Haha, det var en evighet sedan jag blev uppflyttad från AHL och gjorde en match i Florida Panthers (säsongen 18/19) och även en i New York Rangers (21/22). Drömmen lever förstås alltid, men jag trivs kanon i Göteborg och Europa, så framtiden är som sagt helt upp till mig själv, sammanfattar den plötslige målkungen från Queens.

Giants eller Jets?

– Giants all the way! Och New York Yankees förstås!