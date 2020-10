Anmäls efter tuffa armbågstacklingen

Efter åtta minuter i den andra perioden tävlade två spelare om pucken bakom Växjös mål. Örebros Rodrigo Abols kommer in som fjärde spelare in i situationen och valde då att armbågstackla Jack Drury i bakhuvudet. Drury hade ingen möjlighet att skydda sig, enligt situationsrummet som nu har anmält händelsen till disciplinnämnden som väntas ta beslut som avstängning senare under söndagen.

Rodrigo Abols tilldelades inte något straff under matchen.

Örebro vann matchen med 4–3 efter mål i förlängningen.

