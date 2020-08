”Alltid känt det – har mer kapacitet än jag får ut”

Efter att ha gått hockeygymnasium i Leksand hamnade Tobias Ekberg i Östersund och division ett. Samtidigt har han alltid haft mål mycket högre än det.

– Man vill ju framåt, man vill alltid bli bättre och komma till bättre ligor, man har höga mål.

Resan dit har haft flera stopp.

Efter tiden i Östersund skrev han på med Leksand – som gick upp – så det blev en utlåning till då allsvenska Oskarshamn.

Mentalt vid den här tiden, har du alltid känt att du kunnat ta dig längre?

– Det tycker jag, jag tror det var när jag var i Oskarshamn som jag började jobba med en kompis hemifrån som utbildar sig till mental rådgivare. Jag sa till honom att det känns som att jag har något som jag inte riktigt får ut och det har jag väl alltid känt när jag var yngre – att jag har mer kapacitet än vad jag kanske fått ut hela tiden. Sen kan man alltid bolla vad är det och varför får jag inte ut det?

Han fortsätter berätta:

– Då kommer man alltid fram till att det är mycket mentalt i hockeyn så det är den biten man har jobbat mycket med, att hela tiden bli starkare mentalt. Det är mycket smådetaljer, att göra det om och om igen, och lära sig att ta för sig mer och mer. Man får pusha på, så det var lite det jag fick fram i Pantern, eller att jag fick ut mer av mitt spel som jag alltid har velat och det är väl det jag känner fortfarande att man alltid kan bli bättre och få ut ännu mer, det tränar man ju fortfarande för. Det är den mentala biten man jobbar mycket med.

I Pantern fick Ekberg ut en till nivå av sitt spel. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Den kapaciteten som 26-åringen pratar om kom fram i Pantern, säsongen efter året i Oskarshamn och halva säsongen hann knappt gå innan han blev upplockad av Malmö i stället och kunde SHL-debutera.

”Hade ett bra självförtroende – hjälpte väldigt mycket”

– Tanken var väl då att jag blev värvad dit för att få en lite mer offensiv roll, och då gick det väldigt bra.

Han fortsätter:

– Jag fick in mycket poäng fast det defensiva stämde så var det en bra tid i Pantern. VI hade ett väldigt bra lag, många som var i det laget då är i SHL nu. Min backkollega, Anders Grönlund, som är i Frölunda nu. Vi spelade jättebra ihop och det rullade på, så vart det en skada i Malmö och då fick jag först träna innan jag fick beskedet att jag skulle vara med där i mellandagarna.

Hur var det att ta det steget?

– Jag hade lite turen där som många gör att de skriver på med ett SHL-lag under säsong och sen får man börja från scratch sen. Här fick jag liksom komma in mitt under säsong där jag hade presterat bra och hade ett bra självförtroende och en bra känsla, så det var bara att kötta på vidare och jag fick nästan samma roll. Då var ju steget ännu mindre på så sätt, att få samma roll än bara något annat. Så det steget hjälpte väldigt mycket att komma in i SHL-kostymen snabbare, att komma in under en säsong. Man fick nästan värma upp inför de kommande två åren i Malmö, på ett sätt.

Under sina 2,5 år i Malmö växte han in i en roll som ledande spelare i laget, med mycket speltid och utrymme:

– Absolut var det så, jag gillar verkligen Malmötiden och är jättetacksam för den och bra tränare där. Jag fick utrymmet att spela mitt spel, men jag kom till en punkt när man kunde stanna kvar eller testa något nytt och då blev det lite nytt med Djurgården. Då kände jag att det var rätt tillfälle att bygga vidare min karriär.

2,5 säsong blev det i Malmö innan han lämnade för Djurgården, inför denna säsongen. Foto: AVDO BILKANOVIC / BILDBYRÅN

Varför blev det då Djurgården?

– De kom in i bilden hyfsat tidigt, det var en del klubbar, men de kom in i bilden tidigt med hur de ville ha mig och använda mig. De såg på mig hur jag kunde utvecklas mer, det var det jag föll för, att veta deras plan med mig hela tiden. Sen kände jag att Djurgården är en stor och anrik klubb med många SM-guld och en historia. Det var väl att man kanske ville testa på att komma till en klubb som har en lite annan mentalitet också, att få lite tuffare så med fans och allt runtom, att känna på den känslan. Det var det de föll på lite också.

Vad ser du dig själv ta för roll?

– Jag ser mig väl att ta en rätt stor roll, jag vill ju vara en tvåvägsback som spelar i alla situationer. Det är väl den rollen jag vill ha och ser mig ta och växa i det, att kunna spela mtcket och ta stort ansvar oavsett situation och bygga vidare på det och bli bra på det, så man inte bara blir bra på boxplay eller powerplay, jag vill vara en så bra allround back som möjligt så man kan utvecklas överallt, det är det jag jobbar på.

”Chansen kanske dyker upp en vacker dag”

Men det finns en dröm som alltid funnits i tankarna hos Töreboda-killen. Att en dag få skriva ett NHL-kontrakt.

Något som många ”latebloomers” gjort, som till exempel Joel Persson.

– Absolut, det är det. Det har jag alltid haft, att nå dit, det är väl allas dröm kan jag tänka mig. Jag har rätt svårt att se annat, hur man tar sig dit är bara att utvecklas hela tiden, spela bättre och ha en jäkla tur för det, det är en svår chans att få ett NHL-kontrakt. Men det var ett lag som visade intresse efter förra säsongen så det är kul, att man fick känslan av att det finns folk som har ett öga på det man gör, det vill man bygga vidare på.

Blir det lite extra motivation?

– Ja men precis. Att det talas om det så klart, att det är några som kollar på en. Det ska krävas mycket för att man ska få ett kontrakt men chansen kanske dyker upp en vacker dag.