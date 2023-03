Alcén om framtiden i Brynäs – efter fiaskot

Johan Alcéns lagbygge räckte inte hela vägen. De lyckades inte spela sig kvar i SHL utan det blev förlust i play out-spelet med 4–1 i matcher.

Hur mår du just nu?

– Inte bra, naturligtvis. Det är tufft, säger sportchefen.

För känslorna var tunga efter slutsignal.

Vilka känslor gick genom huvudet där och då?

– Man känner allt. Alla känslor du kan tänka dig.

Samtidigt var han stolt över sitt eget lag, trots resultatet. För de gjorde match av det, inte minst i de avslutande matcherna.

– Jag är stolt över det killarna puttar in i dag, de spelar med hjärta. Men vi spelar 52 matcher plus. Det blir definitivt i dag men någonstans sätter vi oss i den här situationen över tid. Men jag är stolt över matchen i dag och det killarna lägger in. Det är tufft att stå här, men jag är stolt över grabbarna, säger Alcén.

Men frågan varför Brynäs hamnat i den här situationen är han först fåordig...

– Många anledningar. Jag ber att få återkomma med reflektioner. Det är tufft i dag.

Därför åker Brynäs ur SHL enligt Alcén

Hur ser du på insatsen i dag?

– De har gjort allt de kunnat. Jag är stolt över spelarna. Vi skulle vunnit fyra matcher till och det gjorde vi inte.

Men i slutändan är faktumet att Brynäs hamnar på kvalplats och sedan förlorar fyra matcher mot Malmö.

– Det är flera saker i olika delar som spelar in i det. Ska man ta en grej som inte är spelet har vi tappat mycket matcher in tredje perioden. Det är många matcher som runnit i väg. Det är väl kanske därför vi står där vi gör i dag. Anledningarna är sedan massor av olika saker, säger han och fortsätter:

– Det blir mycket tillfälligheter. Vi har lägen, de har lägen. Det gäller att ha det berömda... det ska tippa över åt ett håll. Men det är svåra mentala matcher.

Hur ser du på ditt ansvar?

– Jag har ett stort ansvar precis som flera andra. Jag har ett ansvar att vi är där vi är.

För den senaste veckan har varit tuff för Alcén. Från ett inlett kval, till att ha fått ta emot hot och fått påhälsning av maskerade män och sedan åkt ur SHL.

– Det har varit en jättetuff tid. De flesta som har resultaten emot... det är tufft.

Han svarar också på frågan om sin egen framtid efter två år på posten.

– Är det något jag inte funderat på är det mig själv.

Klubbdirektören om Alcéns framtid

Hur ser du på att fortsätta?

– Jag har kontrakt och kommer göra jobbet så länge jag vill. Men jag har fokuserat på annat.

Ditt avtal gäller även i HA alltså?

– Jag får återkomma. Men jag vill inte prata om mig själv.

Oavsett ska en ny organisation och trupp försöka byggas.

– Vi få återkomma med det. Men vi kommunicerar det.

Trots att laget sjöngs av isen av sina supportrar avslutades kvällen med en del burop på läktarplats.

Vilka lider du med?

– Supportrarna i dag, alla runtomkring. Alla som är här i dag. Det är tufft.

Även klubbdirektören Håkan Svedman svarar också om Alcéns framtid efter uttåget.

– Jag har förtroende för alla människor jag arbetat med den här säsongen.

Trots att ni åkt ur?

– Johan har gjort allt han kunnat. Jag har gjort allt jag kunnat. Det har vi alla gjort, men vi har misslyckats. Oavsett om det är Håkan Svedman eller Johan Alcén så måste vi rannsaka oss själva och hur vi skött det. Jag förutsätter att man tittar på vårt arbete också, det är helt naturligt. Vi har inte klarat situationen och det får vi förhålla oss till.

