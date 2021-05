Agenten slår tillbaka mot orden om lönerna i SHL

Lyssna på Hockeypuls • Spotify • iPhone • Acast

Pandemins inträde i hockeyvardagen har inte bara inneburit förändrade vanor för alla inblandade; spelare, ledare, supportrar och klubbar, utan det har dessutom – från dag ett – medfört olika typer av spekulationer över hur coronaeffekterna kommer drabba ishockeyn.

Ett resonemang som förts handlar om de så kallade ”mittenspelarna” eller ”breddspelarna”.

De som helt enkelt tillhör mitten av spelarpyramiden sett till löner och kvalitet.

Dessa har ryktats falla offer i coronapandemins svallvågor, men det köper inte agenten Jacob Hedin, som arbetar för A.M.A. Sports Agency.

– Vi kan inte direkt påstå att vi ser den bilden ännu. Nu har vi levt med covid-situationen i ett år ungefär och vi vet inte vart det tar vägen i slutändan, men min uppfattning är att det går ganska bra för ”mittenspelarna” att få kontrakt. Däremot har en del spelare, i det segmentet, fått flytta på sig för att få det avtalet de vill ha. Det är säkert spelare i det segmentet som skulle haft en högre lönehöjning än vad de fått i år, men i grova drag är min bild: So far, so good.

”Jag köper inte den beskrivningen”

Oron över pandemins konsekvenser har varit stor i hockeykretsar och bland SHL-klubbarna har signalerna varit att den ekonomiska verkligheten kommer förändras kraftigt framgent.

Under sommaren var budskapet, från vissa håll, att det ekonomiska bortfallet skulle uppgå till historiska nivåer och så sent som i december meddelade Brynäs att prognosen för föreningen var ett minusresultat på 29 miljoner kronor.

Andra klubbar, som Färjestad, deklarerade tidigare i våras att kommande spelarbudget reduceras med 20-25 procent.

Agenten Jacob Hedin målar upp en annan bild i podcasten Hockeypuls.

– Det ser bra ut för många spelare och jag köper inte den beskrivningen att vi ska dra ned på löner. Klubbarna får nog tänka annorlunda och titta i första hand på vilka andra kostnader de kan kapa av, för det går inte att säga att allt ska tas från spelartruppen.

– Har du inget slagkraftigt lag riskerar du att hamna i botten av tabellen och man har sett i år vad det innebär. Det kommer också innebära, om publiken tillåts på arenorna igen, att de inte vill gå och titta. Du kan ha hur många funktioner som helst men till syendes och sist är A-laget flaggskeppet och det är där all strävan är.

Utifrån var du står som agent är det liknande avtal som presenteras av klubbarna nu som under tidigare år?

– Förutom något enstaka fall, ja.

Är du förvånad över det?

– Egentligen inte. Jag har tyckt hela vägen att man målat upp ett scenario som visat sig inte stämma. Alla skräckscenarion som vi fick pålagt oss från sportchefer och klubbdirektörer förra våren och sommaren har i grova drag inte alls slagit in. Det beror givetvis på statligt stöd och annat, men kontentan är att det inte har slagit så hårt som alla sa. Det var en slags domedagskänsla under våren och sommaren, som absolut inte har inträffat.

Vilka skräckscenarion presenterades för er?

– Det pratades om att man skulle gå back 20, 30 och i vissa fall 40 miljoner kronor. Allt ifrån att spelare skulle gå ned extremt mycket i lön till att nya avtal skulle sjunka till en nivå som var för tio år sedan, som en sportchef uttryckte sig. Då ska man ha klart för sig att lönerna inte var sämre då än i dag. De var minst lika bra.

Meddelades detta från klubbarna av ren rädsla av vad framtiden skulle innehålla eller var det ett uns av skrämseltaktik, tror du?

– Det var nog en kombination av bägge. Jag är aningen yrkesskadad, men det pågår alltid någon form av psykologi kring ett bord där den ena parten vill få den andra att känna någonting. Klart att ingen skulle ta i i underkant, om jag uttrycker mig så.

En toppspelare tjänar runt 300 000

Spelarfacket Sico har tillsammans med Unionen tidigare fastställt att en snittlön i SHL ligger på 112 000 kronor.

En svensk stjärnspelare i ligan tjänar i runda slängar 200 000 kr mer, enligt Hedin.

– Spannet mellan 110 och 120 000, där är du spot on, säger Hedin om snittlönen.

Vad tjänar en toppspelare av SHL-spelarna?

– Du får räkna på en svensk i sådana fall, för det är helt andra skatteregler för en import som kan utnyttja expertskatt och annat. En svensk spelare tjänar ungefär 300 000 kr i månaden ungefär.

