Under de fyra inledande matcherna av SHL har målvakten Adam Werner haft ett orubbat förtroende hos tränarna.

I premiären mot Rögle höll han i stort sett på att stjäla hem alla poängen på egen hand.

Mot Frölunda var han bra, men mot Färjestad kom säsongens bästa insats.

Werner har inte haft en spikrak resa i Malmötröjan.

Tvärtom.

Under förra hösten var det tydligt att Daniel Marmenlind var tränarnas tydliga val. Adam Werner fick inte göra säsongsdebut förrän i oktober och det kunde gå flera veckor mellan matcherna.

Något som påverkade trivseln.

– Det är inget att hymla om att förra säsongens start var tuff för mig. Jag kom hem och ville mycket. Det fungerade inte riktigt som vi hade tänkt, laget kom in i en tung period. När det blir tungt så trivs man inte heller så bra, säger han.

Trivseln är väl ett måste göra att kunna prestera?

– Så är det. Det är oerhört viktigt. Man pratar nästan bara hockey-hockey-hockey, men inte om hur man mår utanför när allting kommer över en.

För Adam Werner var vändpunkten det som hände den 28 december 2022.

Daniel Marmenlind skadade sig. De första rapporterna sa att det handlade om ett par veckor.

Sanningen är att Marmenlind blev borta säsongen ut, och trots värvningen av Brandon Maxwell så hade tränarna helt enkelt inget val.

Fler matcher för Adam Werner.

Den enes död, den andras bröd, som det brukar heta.

”Trivs otroligt bra under Stoffe”

Werner kom in i det, och avslutade säsongen med att vara lagets etta. Han vaktade kassen i fyra av de fem kvalmatcherna, och växte tillbaka till den nivån han hade innan han åkte över till NHL.

Något han nu spinner vidare på, och då ökar även trivseln.

– Man bygger upp ett självförtroende. Jag trivs så otroligt bra under ”Stoffe” (Cristopher Nihlstorp, målvaktstränaren). Det har gjort att min trivsel utanför blivit mycket bättre. Jag har kunnat ta mig in i det bättre och få till mitt spel bättre, säger Werner, samtidigt som han konstaterar att kollegan Daniel Marmenlind nu måste in i spel snart, för att han inte ska hamna i samma fack som Adam Werner själv satt i under fjolåret.

– Jag inser att vi måste ha igång både målvakterna. ”Danne” måste få spela också. Nu växer jag av att spela mycket, men jag vet hur det var förra året med balansen, så det måste vi hitta en bra väg för.

Vad betyder det för dig att slå Färjestad förresten?

– Jättemycket. Jag kan inte sticka under stolen med att jag sneglade dit när jag skulle hem. Men de sneglade inte på mig. Så det var extra skönt att nypa en vinst mot just Färjestad.