Inför ett fullsatt Catena arena tog Rögle BK emot Brynäs IF i SHL-premiären. Och det var hemmapubliken som fick jubla först.

I slutet av den första perioden, som hemmalaget styrt, fick de chansen i spel fem mot tre, efter att Scott Greg och Oscar Eklind dragit på sig utvisningar.

Riley Sheen fick pucken till höger om målet, la en puck längs med mållinjen och hittade Daniel Zaar på andra sidan. Zaar gjorde inget fel och kunde enkelt sätta dit 1–0.

– Jag gillade verkligen sättet vi startade på, säger Adam Tambellini.

När den andra perioden drog i gång var det ett annat Brynäs som kom ut. De fick upp farten och kom in under skinnet på hemmalaget. Kvitteringen kom också fem minuter in i perioden – också det i powerplay.

Olycklig sekvens för nyförvärvet

Det efter att Röglenyförvärvet Michael Kapla hade en tung sekvens när han först spelade pucken rakt i gapet på gästerna. I omställningen blev han bortgjord vid sargen och drog sedan på sig en tripping.

Linus Ölund kvitterade för gästerna i powerplay. Foto: ANDERS BJURÖ/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den tredje perioden blev händelserik.

Fem minuter in tog Brynäs ledningen på ett distansskott genom David Sklenicka.

Minuten senare fixade Dennis Everberg straff till sitt Rögle. Han tog själv hand om den – men missade.

Osannolik vändning av Rögle

Däremot behövde Röglestjärnan inte gräma sig över det allt för länge. För drygt fyra minuter senare hade hemmalaget vänt till 4–2 och gjort tre mål på tre minuter och 37 sekunder.

– Det är den typen av hockey vi vill spela mer av. Dynamiken vi hade under de minuterna och viljan att ta sig in på mål var ett bra steg. Det visar mycket och att vi kommer kunna göra det en hel del i år, säger Tambellini.

Ludvid Larsson firar kvitteringen tillsammans med lagkamraterna. Foto: ANDERS BJURÖ/TT / TT NYHETSBYRÅN

Först kvitterade Ludvig Larsson till 2–2. Samuel Jonsson gjorde 3–2 och William Wallinder såg till att Rögle gick i från till 4–2 med ett skott från blålinjen.

Där och då var det inte mycket som talade för att Brynäs återigen skulle ta sig in i matchen. Men det gjorde de.

Med drygt tre minuter kvar av den tredje perioden hittade Nick Olesen en lucka under ribban, gjorde 4–4 och tog matchen till förlängning.

Tappade efter taktisk miss

Efter matchen medgav Rögles huvudtränare, Cam Abbott, att han gjorde några ändringar efter vändningen som inte föll ut som önskat. Exakt vilka ändringar ville han inte gå in på.

– Men mer hur vi anpassade vår riskminimering som lag och kanske att vi bröt flytet i matchen, säger han.

Tambellini förklarar att laget blev mer passiva.

– Vi spelade så starkt där några minuter och vi backade hem lite efter det. Det får vi betala för mot bra lag. Det är svårt att inte backa hem när du har en tvåmålsledning i den tredje perioden, men vi kommer lära oss, säger Tambellini.

Vad kan ni göra bättre för att hålla ledningen?

– Mest att lära oss spela på ledningen. Vi har många unga i laget, jag menar inte att det ligger på dem, men den typen av saker tar tid att lära sig.

Avgjorde i förlängning

I förlängningen var den han som sedan klev fram och avgjorde matchen.

– Det var skönt att få det. Jag gjorde en bra rörelse och den gick in, säger kanadensaren och fortsätter:

– Det känns bra. Vi har en vinnarkultur här och vill vinna, så det är en bra start.

