22-åringen hyllas: ”Konstig situation”

Det har varit turbulent på målvaktssidan för HV71 under den hockeyallsvenska finalserien mot Björklöven.

Förstemålvakten Jonas Gunnarsson skadade sig tidigt under matchserien – och då kallades Adam Åhman, som vaktat stolparna för Växjö Lakers under säsongen men samtidigt varit registrerad som tredjemålvakt för HV71, in.

Och på onsdagen, i den sjätte finalmatchen mot Björklöven, fick Åhman chansen från start.

22-åringen stod för flera viktiga räddningar i matchen – som slutade med seger för HV71 och ett avancemang till SHL nästa säsong.

HV:s matchhjälte, hattrickskytten Filip Forsberg, hyllade Åhman efter matchen.

– Vi tar in Åhman som inte spelat på en månad och gör en fantastisk match i kväll.

– Vi vinner den här finalserien med tre målvakter, alla ska ha en fantastisk credd, säger Nichlas Torp.

Adam Åhman om att spela från start

Målvaktstalangen har alltså inte spelat sedan SHL-slutspelet tog slut med Växjö Lakers i början av april.

– I dag var dagen då coachen slängde in mig, så det var skoj. Det var ett tag sedan så jag visste inte riktigt vilken status jag hade. Det var bara att försöka njuta av situationen, men det är klart att jag blev nervös, säger Åhman.

– Det är en ganska konstig situation, Men jag fick möjlighet att komma in och att jag fick spela också var riktigt skoj.

Åhman gick hockeygymnasiet i Jönköping och har tidigare tillhört HV71.

– Jag har en speciell känsla för laget med tanke på att jag tillbringat så mycket tid här och känner så mycket killar i laget.

22-åringen bjöd alltså på sitt storspel i benskydd från Växjö Lakers – HV:s stora landskapsrival.

– Det är nog ni som kan kolla hur det ser ut, jag tänker inte på det när jag spelar, säger Åhman.

Se även: Efter förlusten – hyllar supportrarna