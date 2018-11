20-åring hjälte när Brynäs slog ÖHK

Örebro kom ut starkast hemma mot Brynäs och bombarderade Brynäsmålvakten David Rautio med skott. Men Rautio stod för en fin insats och de riktigt heta målchanserna uteblev.

Och det skulle dröja ända in till slutet av den tredje perioden innan publiken i Behrn arena skulle få se ett mål.

Samuel Asklöf hjälte för Brynäs

Kristian Näkyvä drällde med pucken på blålinjen och Brynäs kontrade. Johan Alcén hittade fram till 20-årige Samuel Asklöf som sprätte in pucken bakom Stefan Steen med dryga sju minuter kvar på klockan.

Örebro satsade på en extra utespelare under slutskedet av matchen men David Rautio höll tätt och räddade totalt 31 skott.

– Otroligt jämn match och det är små saker som avgör. Otroligt skönt att få in en puck där, särskilt nu innan landslagsuppehållet, säger Asklöf i C More.

Målet var hans första för säsongen.

– Extra skönt. Det kom lägligt kan man säga, fortsätter han.

I och med segern åker Brynäs upp på åttondeplats i tabellen. Örebro är tolva.