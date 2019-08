Det var förra veckan som alla 43 spelare i Damkronorna inledde en bojkott och alla vägrade dyka upp på landslagsläger.

Spelarstrejken är organiserad av spelarfacket SICO och det är flera anledningar till den. Bland annat både ekonomiska faktorer och vad de menar är respektlöst bemötande.

Efter OS förra säsongen drogs all ekonomiskt stöd in till Damkronorna och då gick SHL in för att hjälpa till – nu vill de veta var de 400 000 kronorna har gått.

– Vi ska inte styra verksamheten och vi ska inte styra hur det ska gå till men det är klart att att vi ska hjälpa till. Det är viktigt för svensk ishockey och då vill vi veta hur det använts och att det kommit till nytta, gjort bra saker. Vi vill fortsätta hjälpa till och vara en möjliggörare i det också, då är det viktigt att vi ser för framtiden hur det ser ut, säger säger SHL:s kommunikationschef Johanna Hemming-Hamberg till TV4.

”Har en dialog”

Damkronorna saknar ett avtal för ersättning, bonusar och försäkringar. De anser att villkoren behöver förbättras och vara lika för alla.

En grundidé inom svensk idrott och Riksidrottsförbundet är att alla ska få vara med, oavsett kön, etnicitet, ålder och förutsättningar bland annat.

– Det är viktigt för svensk ishockey totalt att killar, tjejer, alla känner att de har en möjlighet att spela hockey och att man har sina förebilder på elitnivå, att alla ska drömma om en karriär inom hockeyn. Det är superviktigt för oss, säger Johanna Hemming-Hamberg till TV4.

De för just nu diskussioner med andra klubbar i SDHL för att skapa en möjlighet att förbättra förutsättningarna för spelarna när de är i väg med Damkronorna.

– Det har inte hänt så mycket mer, vi har kontakt med förbundet, det har vi. Annars har det inte hänt så mycket mer just nu men vi har en dialog, säger Klara Stenberg, som är ansvarig för SDHL på SICO och representerar spelarna i ärendet.

SportExpressen söker Tommy Boustedt.