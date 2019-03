Basics först: 14 lag spelar i Svenska hockeyligan, SHL. Grundspelet är 52 omgångar och avslutas torsdagen den 14 mars.

Lag som slutar på plats 1–6 går direkt till kvartsfinal.

Plats 7–10 spelar åttondelsfinaler i bäst av tre matcher.

För lag på plats 11–12 är säsongen slut. De kan inte vinna, men inte trilla ner i Allsvenskan.

Plats 13–14 får kvala om att stanna kvar i SHL.

Så spelas slutspelet

Slutspelet inleds med åttondelsfinaler. Laget som slutar 7:a möter 10:an. 8:an möter 9:an. Vid eventuell tredje och avgörande match spelar högst rankade laget hemma.

Omgång 1:

Lördag 16 mars, 15.15: Åttondelsfinal 1:3, C More Live

Lördag 16 mars, 15.15: Åttondelsfinal 1:3, TV4/C More Hockey

Omgång 2:

Måndag 18 mars, 19.00: Åttondelsfinal 2:3, C More Hockey

Måndag 18 mars, 19.00: Åttondelsfinal 2:3, C More Live 2

Omgång 3 (om det inte är avgjort):

Onsdag 20 mars, 19:00: Åttondelsfinal 3:3, C More Hockey

Onsdag 20 mars, 19:00: Åttondelsfinal 3:3, C More Live 2

Kvartsfinaler. Spelas i bäst av sju matcher. 1:an möter sämst rankat vinnande lag från åttondelsfinalerna. 2:an möter det andra vinnande laget från åttondelsfinalerna. 3:an möter 6:an, 4:an möter 5:an. Högst rankade lag får hemmais vid en eventuell avgörande match.

Omgång 1:

Fredag 22 mars, 19.00: Kvartsfinal 1:7, C More Hockey

Fredag 22 mars, 19.00: Kvartsfinal 1:7, C More Live 2

Lördag 23 mars 14:45: Kvartsfinal 1:7, C More Live

Lördag 23 mars 14:45: Kvartsfinal 1:7, TV4/C More Hockey

Omgång 2:

Söndag 24 mars 15:00: Kvartsfinal 2:7, C More Hockey

Söndag 24 mars 15:00: Kvartsfinal 2:7, C More Live

Måndag 25 mars 19:00: Kvartsfinal 2:7, C More Hockey

Måndag 25 mars 19:00: Kvartsfinal 2:7, C More Live

Omgång 3:

Tisdag 26 mars 19:00: Kvartsfinal 3:7, C More Hockey

Tisdag 26 mars 19:00: Kvartsfinal 3:7, C More Live

Onsdag 27 mars 19:00: Kvartsfinal 3:7, C More Hockey

Onsdag 27 mars 19:00: Kvartsfinal 3:7, C More Live

Omgång 4:

Torsdag 28 mars 19:00: Kvartsfinal 4:7, C More Hockey

Torsdag 28 mars 19:00: Kvartsfinal 4:7, C More Live

Fredag 29 mars 19:00: Kvartsfinal 4:7, C More Hockey

Fredag 29 mars 19:00: Kvartsfinal 4:7, C More Live

Omgång 5 (om det inte är avgjort):

Lördag 30 mars 15:15: Kvartsfinal 5:7, TV4/C More Hockey

Lördag 30 mars 18:00: Kvartsfinal 5:7, C More Hockey

Söndag 31 mars 15:00: Kvartsfinal 5:7, C More Hockey

Söndag 31 mars 15:00: Kvartsfinal 5:7, C More Live

Omgång 6 (om det inte är avgjort):

Måndag 1 april 19:00: Kvartsfinal 6:7, C More Hockey

Måndag 1 april 19:00: Kvartsfinal 6:7, C More Live

Tisdag 2 april 19:00: Kvartsfinal 6:7, C More Hockey

Tisdag 2 april 19:00: Kvartsfinal 6:7, C More Live

Omgång 7 (om det inte är avgjort):

Onsdag 3 april 19:00: Kvartsfinal 7:7, C More Hockey

Onsdag 3 april 19:00: Kvartsfinal 7:7, C More Live

Torsdag 4 april 19:00: Kvartsfinal 7:7, C More Hockey

Torsdag 4 april 19:00: Kvartsfinal 7:7, C More Live

Semifinaler. De fyra vinnande lagen från kvartsfinalerna möts i bäst av sju matcher. Högst rankade lag får en eventuell sjunde match i hemmarinken.

Omgång 1:

Lördag 6 april 15:15: Semifinal 1:7, TV4/C More Hockey

Söndag 7 april 15:00: Semifinal 1:7, C More Hockey

Omgång 2:

Måndag 8 april 19:00: Semifinal 2:7, C More Hockey

Tisdag 9 april 19:00: Semifinal 2:7, C More Hockey

Omgång 3:

Onsdag 10 april 19:00: Semifinal 3:7, C More Hockey

Torsdag 11 april 19:00: Semifinal 3:7, C More Hockey

Omgång 4:

Fredag 12 april 19:30: Semifinal 4:7 TV12/C More Hockey

Lördag 13 april 15:15: Semifinal 4:7, TV4/C More Hockey

Omgång 5 (om det inte är avgjort):

Söndag 14 april 18:15: Semifinal 5:7 TV12/C More Hockey

Måndag 15 april 19:30: Semifinal 5:7 TV12/C More Hockey

Omgång 6 (om det inte är avgjort):

Tisdag 16 april 19:30: Semifinal 6:7 TV12/C More Hockey

Onsdag 17 april 19:30: Semifinal 6:7 TV12/C More Live

Omgång 7 (om det inte är avgjort):

Torsdag 18 april 19:30: Semifinal 7:7 TV12/C More Hockey

Fredag 19 april 19:30: Semifinal 7:7 TV12/C More Hockey

Final. Bäst av sju matcher. Bäst rankat lag får hemmamatch i en eventuell sjunde match.

Söndag 21 april 15:00: Final 1:7, TV4/C More Hockey

Tisdag 23 april 19:30: Final 2:7 TV12/C More Hockey

Torsdag 25 april 19:30: Final 3:7 TV12/C More Hockey

Lördag 27 april 15:15: Final 4:7, TV4/C More Hockey

Tisdag 30 april 19:30: Final 5:7 TV12/C More Hockey

Torsdag 2 maj 19:30: Final 6:7 TV12/C More Hockey

Lördag 4 maj 15:15: Final 7:7, TV4/C More Hockey

10-talets svenska mästare i hockey för herrar 2018: Växjö Lakers 2017: HV71 2016: Frölunda 2015: Växjö Lakers 2014: Skellefteå 2013: Skellefteå 2012: Brynäs 2011: Färjestad 2010: HV71 Djurgården har flest titlar: 16 stycken. Brynäs är näst bäst med 13. Färjestad har flest titlar i Elitserien och SHL: 9 stycken.

Vem sänder slutspelet i SHL - kan jag streama det?

C More äger tv-rättigheterna till SHL, Hockeyallsvenskan, slutspel och kval. Det betyder att slutspelsmatcher kommer att streamas och sändas i C Mores kanaler, men kan även sändas i TV4, TV12 och Sportkanalen.

Samtliga finaler kommer att sändas i TV4 eller TV12. Likaså de sista omgångarna av semifinalspelet, enligt SHL.se.

Därför är det bättre att sluta etta än tia i SHL

Om nu tio lag går till slutspel, varför är det då så viktigt att sluta etta i serien?

Jo, för ju högre upp laget placeras, desto fler fördelar får laget av hemmaplan. Dessutom rankas lagen efter placering. Så 1:an får möta det sämst rankade laget i alla slutspelsomgångar fram till final.