Så sent som i fjol utsågs tidernas bästa spelare i Ottawa Senators - då var han med.

Det var en match i serielunken i NHL i slutet av januari 2000. Ottawa Senators hade varit ute på en lång bortaresa och spelarna hade lite hemlängtan. Detta var sista matchen på resan och det var 1-1 mot Philadelphia Flyers i slutet av tredje perioden, då Magnus Arvedson jagade pucken utmed sargen vid hemmalagets bås. Flyers Marc Bureau kom ifatt svensken, delade ut en smäll i ryggen, olyckligtvis var en båsdörr öppen och Arvedson kraschade rakt in i öppningen.

– Den smärtan går inte att beskriva. Jag kom rakt in i den spetsiga delen och det var som om någon hällt bensin över mig och tänt på.

Normalt tar sig en skadad spelare ut i omklädningsrummet via sitt eget lags bås, nu kunde Arvedson knappt röra sig och han togs in till läkare via Philadelphias bås. Även spelare i motståndarlaget blev skärrade.

– Jag ville bara hem med samma flyg som de andra. Men jag hade för ont. Jag fick stanna en natt på hotell och på morgonen dagen därpå hämtades jag med ambulans.

Magnus Arvedson på sjukhuset i Philadelphia efter den otäcka smällen han råkade ut för i matchen mot Flyers, vid hans sida hustrun Terese. Foto: ALAN BRIAN NILSEN/TT / TT NYHETSBYRÅN Magnus Arvedson på sjukhuset i Philadelphia i januari 2000. Foto: ALAN BRIAN NILSEN/TT / TT NYHETSBYRÅN Arvedson efter smällen: ”Den smärtan går inte att beskriva. Jag kom rakt in i den spetsiga delen och det var som om någon hällt bensin över mig och tänt på”. Foto: CANAL PLUS Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Det tog lite tid innan läkarna på USA:s äldsta sjukhus Pennsylvania Hospital insåg hur illa det var. Magnus Arvedson var allvarligt skadad. En flygresa hade varit livsfarlig eftersom han blödde inombords. Hans tunntarm var perforerad och det blev omedelbar operation.

– Närmaste dagarna efter pendlade jag mellan 80-100 kilo i vikt, jämfört med mina normala 90. Jag fick mycket vätska i kroppen och det var några väldigt tuffa dagar.

Hans hustru Terese hade flugit ner från Ottawa och var vid sin makes sida.

– Jag såg ut som en sån där afghanhund när jag kom hem. Lagkompisen Sami Salos stod bredvid mig och kände inte igen mig. Jag hade blivit så smal.

Det är värt att påpeka att ökända Flyers inte uppträdde med annat än klass efter smällen. Den gamle busen Bobby Clarke var general manager och skickade sin närmaste man till Pennsylvania Hospital.

– Han hette Joe Kadlec och han behandlade Terese som en drottning. När de gick ut såg han till och med till att han gick på trottoaren närmast trafiken. Philadelphias coach Roger Neilson kom också och hälsade på mig och Marc Bureau hörde av sig.

Eftersom Magnus Arvedson var en av Ottawas viktigaste spelare var ledarna angelägna om att han skulle komma tillbaka till slutspelet - och det gjorde han.

Coachen Jaques Martin var tydlig med att säga ”vi blir ett bättre lag med Arvedson i laguppställningen och han gör alltid sin omgivning bättre”.

Skapligt ärr på magen efter operationen i Philadelphia. Foto: THOMAS NILSSON Magnus Arvedson hemma i Ottawa våren 2000, strax före hans comeback efter smällen i Philadelphia. Foto: THOMAS NILSSON När Magnus Arvedson återkom efter sin skada fick han en stående ovation av publiken i Ottawa. Foto: MIKE FIALA / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

När Magnus gjorde comeback fick han en stående ovation av hemmapubliken i Ottawa.

– Jag fick ett kort från fansen, som var stort som ett pingisbord, med en massa hälsningar: ”Welcome back”, ”You are the best”. Jag har kortet kvar här hemma. Och den där matchen...

Magnus Arvedson blir rörd när han berättar.

– Publiken stod upp och applåderade och jag fick tårar i ögonen. Jag har blivit blödigare sedan den där smällen i Philadelphia och det gäller fortfarande. Jag kan lätt få tårar i ögonen. Särskilt vid stora idrottshändelser, jag minns när Carolina Klüft vann ett guld efter några övertramp, då kom det tårar. Eller när jag själv var med i Wayne Gretzkys sista match i Kanada. Efteråt satt jag och cyklade och såg tv-bilder på Gretzky och hans familj och då satt jag där på träningscykeln med tårar i ögonen.

Hur gick det att spela matchen efter skadan?

– Min lagkompis Radek Bonk tog tekningen väldig snabbt. Och då skulle jag ju spela. Det var inte så lätt. Det är svårt att se något med tårar i ögonen.

***

Selke Trophy är en av finaste individuella utmärkelserna en spelare kan få i NHL.

Det delas ut till ligans bäste defensive forward och några av stjärnorna som fått priset är Steve Yzerman, Pavel Datsjuk, Anze Kopitar och Patrice Bergeron.

Den 15 april 1999 gjorde Wayne Gretzky sin näst sista match i karriären - och sin sista match i Kanada - när hans New York Rangers var på besök i Ottawa. Foto: TOM HANSON / AP TT NYHETSBYRÅN Måljubel för Gretzky i hans sista match i Kanada. Bakom honom: Andreas Dackell. Foto: RYAN REMIORZ / AP TT NYHETSBYRÅN Efter sin sista hockeymatch i Kanada vinkade nummer 99 farväl till publiken i Kanada. Foto: TOM HANSON / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Våren 1999 var Magnus Arvedson en av de nominerade och han var inbjuden till den stora galan i Toronto.

Han som var petad i pojklaget som 13-åring fick plötsligt dra på sig en smoking och åka limousine tillsammans med stjärnbacken Al MacInnis. Efter promenad på röda mattan tog Magnus plats bland stjärnor som Jaromir Jagr, Dominik Hasek och Wayne Gretzky.

Då var Magnus en av världens absolut bästa spelare.

Som fått smeknamnet ”Machine” av sin coach Jacques Martin.

– Ja, det var under en match då han skällde ut mig inför hela laget för att han tyckte jag inte gjort allt jag kunnat där ute, han skrek: ”Arvie, you are a fucking machine”.

Arvedson hade sin andra säsong i ligan blivit en nyckelspelare i topplaget Ottawa, han missade inte en enda match den säsongen, hans kedja matchades stenhårt mot motståndarnas bästa spelare.

– Jag var verkligen en ”late bloomer”, jag kom till NHL som 26-åring, min första camp var det en fajter som hette Phil Crowe, som tog hand om mig. Han kallades ”Daddy Crowe” och var väldigt snäll mot mig.

Från början var Magnus lite blyg och hans engelska lite svajig.

– I NHL får du fixa allt själv, boende, bankkort och bil - och vad fan heter gröt på engelska? ”Daddy Crowe” hjälpte mig och vi var bland annat på bio, där jag saknade svensk text, haha. Men det hände grejer i min utveckling. Jag tog plats direkt och var aldrig i farmarligan.

Magnus Arvedson, skridskoskäret före Nicklas Lidström, i en NHL-match mellan Ottawa och Detroit i november 1997. Foto: TOBIAS RÖSTLUND / TT NYHETSBYRÅN Magnus Arvedson gjorde sex säsonger för Senators i Kanadas huvudstad. Foto: PETER KRÜGER / BILDBYRÅN Nummer 20 Arvedson var en fruktad motståndare under sex år i Ottawa Senators. Foto: TOBIAS RÖSTLUND / TT NYHETSBYRÅN Jacques Martin var Ottawas coach under alla Magnus år i klubben och Arvedson har bara gott att säga om Martin. Foto: PETER KRÜGER / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Första året slog Ottawa ut regerande mästare New Jersey i första omgången av slutspelet.

Andra året gick det sämre i slutspelet - men Arvedson var en självklar kandidat till Selke trophy och fick åka till Toronto.

– Då hade jag slagit rekord i VO2-värde i NHL. Jag orkade hur mycket som helst, jag hade kunnat vara på isen hela tiden. Jag var manisk i hur jag tränade och körde extra varje dag.

Magnus Arvedson hade oftast mest byten av alla, även om han inte hade mest istid. Men coachen Martin ville alltid ha honom ute mot de största stjärnorna i andra laget och alltid ha Arvedson på isen i numerärt underläge.

– Jag och Mike Fisher var väldigt bra i boxplay. Vi älskade att förstöra för de andra. Vin hade ett rekord i antal matcher i rad utan att motståndarna gjort mål i powerplay.

Arvedson fick inte de största rubrikerna, men uppskattning av lagkompisarna som såg hans slit och av publiken i Kanada, som kan sin hockey.

Och av motståndarna.

– Jag tacklade Gretzky en gång och det fick man tydligen inte göra. Då kom hans lagkompis Adam Graves fram och sa: ”gör du det där en gång till, då mördar jag dig”.

Arvedsons hårda jobb och smartness på isen var förstås besvärligt att hantera för motståndarna och det finns en rolig historia från en bortaresa till Pittsburgh.

Rehabträning med extra motståndskraft, Magnus Arvedson testar en ”fallskärm” under en träning med Ottawa våren 2000. Foto: JEFF BASSETT / AP TT NYHETSBYRÅN Svenska hockeystjärnor med snygga bilar i Ottawa hösten 1997. Från vänster: Daniel Alfredsson, Magnus Arvedson och Andreas Dackell. Foto: PETER KRÜGER / BILDBYRÅN Mamma Terese och lille Adam, 16 månader, spanar in pappa Magnus under en uppvärmning inför en NHL-match i januari 2003. Foto: TOM HANSON / AP TT NYHETSBYRÅN Ännu en tung slutspelsförlust för Ottawa Senators, våren 2002. Coacherna Don Jackson och Jacques Martin står bakom bland andra Magnus Arvedson (som sitter upprätt) och Juha Ylönen (nummer 36). Foto: KEVIN FRAYER / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Ottawa tränade och Arvedson var precis lika jobbig mot sina lagkompisar. I ett bås under träningen satt hemmalagets Matthew Barnaby och lindade sin klubba, han såg Arvedson dominera på isen och till slut kunde Barnaby inte hålla sig, reste sig och skrek:

– Magnus, för i helvete, nu får du ge dig. Lugna ner dig! Det blir för mycket!

Barnaby log och spelarna i Ottawa log.

Den typen av beröm från en motståndare är den finaste komplimang du kan få i NHL.

***

Magnus Arvedson är född uppväxt i Karlstad och när han var liten ville han helst bli fotbollsspelare och favoritlaget var Liverpool. När hans pappa frågade om han ville börja spela hockey sa han först nej.

– Sen fick jag veta att två av mina kompisar skulle börja i Färjestad och då sprang jag hem och sa att jag också ville spela hockey. Jag var sju år. Placerades i andralaget direkt. jag började som back. I första internmatchen gjorde jag självmål, jag hade inte fattat att vi hade bytt sida, berättar Magnus och skratta.

Ja, så kan också en hockeykarriär inledas.

– Jag var ganska duktig i fotboll, men sen i utvecklingen. Men som tonåring fick jag spela i allsvenska reservlagsserien och fick bland annat möta stjärnan Janne Svensson, som precis kommit hem från Eintracht Frankfurt.

Fotbollsstjärnan Janne Svensson (här i en match med Eintracht Frankfurt) var en av Magnus Arvedsons motståndare på fotbollsplanen. Foto: BILDBYRÅN Genombrottet i hockey kom i Magnus hjärtas klubb: Färjestad. Foto: BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

När han var 18 år tvingades han lämna Färjestad för Örebro i dåvarande division ett.

– Jag platsade inte i Färjestads A-lag, men hade ändå spelat TV-pucken och ville fortsätta med hockeyn. Så det blev allsvenskan med Örebro och där möttes jag av tränaren L-G Jansson som sa att det inte var säkert att jag skulle platsa där heller.

Magnus Arvedson fortsätter:

– Jag var aldrig bäst i laget. Inte i något av mina lag under alla år.

Magnus fick en hård skolning i Karlstad under ledning av Lennart ”Nenne” Andersson.

– Han var stenhård, men vi blev bra. Vi kunde ha ledningen med 8-0 mot Grums och han rev ner hela klubbstället och skällde ut oss för att vi inte jobbade tillräckligt hårt och var ödmjuka nog.

Arvedson, Thomas Rhodin och Greger Artursson var några av ”Nennes” spelare som gick vidare till högsta nivå.

– I Örebro fortsatte jag träna stenhårt. Men det var tufft i början, vi bodde inte i den bästa stadsdelen och jag fick min bil stulen första veckan och L-G Jansson som också bodde där fick slänga sig ner på golvet då det var skottlossning utanför. Men L-G var bra för mig, han sa alltid vad han tyckte och jag sa vad jag tyckte. Jag tog steg varje år.

Under Magnus sista år var han en stjärna i en serie som innehöll profiler som Mariusz Czerkawski, Patrik Sundström, Nikolai Drozdetsky och en ung Toms Holmström.

– Jag fick pris som årets ÖIK:are och fick en fin Omega-klocka. Sedan ringde Olle Öst och ville värva mig till Leksand. Då kom Färjestad in i bilden och det var dit jag ville. När jag sedan hade svårt att platsa kom Olle Öst på en träning och ropade till mig, ”ångrar du dig nu?” Mitt sista år i Färjestad slog vi ut Leksand i slutspelet.

Skön bortaseger i Göteborg. Stort jubel i Färjestad efter seger mot Frölunda. Från vänster: Patrik Haltia, Magnus Arvedson och Sergej Fokin. Foto: BILDBYRÅN Magnus Arvedson hyllar verkligen tränaren Pelle Bäckman. Foto: BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Det blev fyra säsonger i Färjestad för Arvedson och sista våren 1997 var han med både och vann SM-guld efter finalseger mot Luleå och tog VM-silver med Tre Kronor.

Först då vågade han börja drömma om NHL på riktigt.

***

När Magnus ska förklara framgången för Färjestad våren 1997 är det första han säger ”vi var ett jävla bra kompisgäng”. Han berömmer också coachen Pelle Bäckman som ”byggde upp en känsla av, vi mot hela världen”.

– Bäckman var bra. Man kunde aldrig slappna av på en träning med honom. Han skrek på oss hela tiden och han förberedde mig för gaphalsarna i NHL.

Under sina sex år i Ottawa Senators hade Magnus samma coach, Jacques Martin.

– Vi var lika varandra - lite tysta och inte så rappa i munnen. Han sa ofta att det viktiga var: ”pay attention to details”, han kunde slå sönder klubbspetsen på isen om någon stod en halvmeter fel.

– Vi hade ett väldigt bra lag flera av de där åren. Vi vann Presidents trophy som ligans bäste lag i grundserien ett år, hade vi haft lite mer tyngd i laget hade vi vunnit Stanley Cup.

Närmast var det våren 2004. Ottawa inledde slutspelet med att slå ut New York Islanders, sedan slog Ottawa ut Philadelphia och Arvedsons slit i defensiven var en stor anledning till att Flyers bara gjorde tio mål på sex matcher.

Svenskt 1-0 mot USA vid hockey-VM 1997. Magnus Arvedson jublar över sin fullträff. Chris Tancill deppar i bakgrunden. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT NYHETSBYRÅN Det blev ett VM-silver för Magnus Arvedson under åren med landslaget. Foto: BILDBYRÅN Ottawas svenskar Daniel Alfredsson och Magnus Arvedson har precis anlänt till OS i Salt Lake City. Föga anade de vad som väntade... Foto: CORNELIA NORDSTRÖM Magnus Arvedson gjorde ett inhopp som assisterande landslagstränare vid sidan om Bengt-Åke Gustafsson. Foto: JAN DÜSING Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I semifinalen mot New Jersey avgjordes allt i en sjunde avgörande match i Kanada.

– Jag gjorde 1-0. Jag fick ett läge att göra 2-0 också, men valde att passa. Det är en av få grejer från karriären som jag kan tänka på i efterhand ibland: ”jag borde ha skjutit”. New Jersey vände och vann - och blev sedan mästare, säger Magnus och fortsätter:

– Vi hade det tufft ekonomiskt de där åren, några gånger fick vi inte ens vår lön i tid och jag minns när hela vårt lag tjänade lika mycket som tre spelare i Colorado. När vi gick till semifinal hade vi en lönebudget på kanske 35 miljoner dollar, då var det inget lönetak och andra lag i ligan hade 80 över miljoner i lönekostnad. Ändå kunde vi konkurrera...

***

Magnus Arvedson tränade sig till sina framgångar, men även till de skador som han så småningom drabbades av och har känning av än i dag.

– Jag har problem med ryggen och med nacken. Jag tränade för hårt när jag spelade hockey och får betala priset för det nu. Jag körde stenhårt, var i ishallen på egen hand även på julafton. Å andra sidan: hade jag inte kört så hårt hade jag inte kommit så långt.

Belöningen är förstås alla upplevelser och fina minnen.

Och kärleken från publiken i Kanada.

NHL-stjärnor i hockeyns hemland är stjärnor för evigt och Magnus kan inte många minuter på gatorna i Ottawa innan han blir igenkänd. Han är en av alla dessa svenska utlandsproffs som är större utanför Sverige.

Fullt ös i Ottawa. En bild från slutspelet 2001. Foto: IMAGO/ IBL Corel Centre hette arenan i Ottawa när Magnus Arvedson var stjärna i Senators. Numera heter arenan Canadian Tire Centre. Foto: ANDREAS HILLERGREN / BILDBYRÅN En jagad Magnus Arvedson under en NHL-match mot Florida vintern 2002. Foto: NIKLAS LARSSON / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I Ottawa är han ihågkommen som spelaren som kunde dominera matcher mot topplag med spelare som Jaromir Jagr och Mats Sundin.

När Ottawa Senators presenterade ”klubbens bästa lag genom tiderna” i fjol var Magnus Arvedson med i laguppställningen.

– Det var många stora namn i det laget så det är jag väldigt stolt över.

Han återkommer till den där prisutdelningen i Toronto.

– Dat var tur att jag inte vann...

Tur att du inte vann - vad menar du?

– Då hade jag också blivit ihågkommen för att ha hållit NHL:s sämsta tal genom tiderna. Då hade jag fått två priser, haha. Ett annat kul minne från den där kvällen är att jag träffade Al MacInnis brorsa och han sa till sig på fullt allvar: ”du slängde dig med huvudet före och täckte ett skott från min brorsa, är du helt dum i huvudet?”. Han sa det inte som ett skämt.

Han har lite rätt i det - att slänga sig framför Al MacInnis kräver att man är lite galen?

– Haha, ja, kanske. Men jag gjorde allt jag kunde för laget, hela tiden.

Mats Sundin, förresten, hur var det att möta honom och de andra svenska stjärnorna?

– Jag var otroligt imponerad av Mats. Ännu mer när jag fick spela med honom i OS i Salt Lake City. Han var en av de allra bästa i ligan, säger Magnus och fortsätter:

– Sedan var han bra på trashtalk också. Även mot oss svenskar. Han var stjärnan som snackade mest av alla och han kunde vara elak. Men efter matcherna var han snäll och trevlig.

Mats Sundin har knäckt Ottawa - Toronto var ett lag som Senators ofta hade svårt för. Foto: JONATHAN HAYWARD / AP TT NYHETSBYRÅN Magnus Arvedson har gjort mål för Vancouver i en match mot Los Angeles och gratuleras av Brendan Morrison. Foto: CHRIS CARLSON / AP Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Sommaren 2003 valde Magnus att lämna Ottawa för Vancouver, där han blev lagkompis med Markus Näslund, Daniel och Henrik Sedin.

Det hade kunnat bli fantastiskt bra.

Våren 2004 hade Canucks ett av ligans bästa lag och den nybildade kedjan med Magnus Arvedson och Sedinarna briljerade.

– Jag och Sedinarna klickade direkt. Jag utsågs till matchens lirare mina tre sista matcher och gjorde flera mål ihop med dem. Det gick inte att ta pucken ifrån oss, det kändes som vi var Harlem Globetrotters på is.

Henrik Sedin har efteråt sagt:

– Arvedson passade perfekt med oss. Tyvärr blev det alldeles för kort tid. Vi hade kunnat ha en väldigt lång och bra tid tillsammans.

För efter bara en handfull matcher kom nästa smäll.

– I vår fjärde match tillsammans mötte vi Washington borta. Jag var i så jävla bra form. Vi spelade boxplay och jag bröt en passning från Josef Boumedienne så att jag fick ett friläge. Sedan blev jag jagad och nerdragen och då rök korsbandet. Det var slutet på min NHL-karriär.

Detta var samma säsong som Vancouvers stjärna Todd Bertuzzi blev avstängd efter ett fult överfall.

Hade Cancuks haft både Bertuzzi och Arvedson i slutspelet, då hade...

Ja, vad tror du?

– Nu åkte vi ut i första omgången i en sjunde avgörande match mot Calgary, som sen gick till final. Med oss i laget hade vi slagit ut Calgary och då hade vi haft ett jävla läge att bli mästare.

Snabba puckar Vem är den bäste spelaren du har mött? – Bäste backen var Chris Pronger. Väldigt skicklig och väldigt elak. Han kunde göra vad som helst om du kom in framför mål. Han kunde vara väldigt ful med klubban, men det gjorde också att spelare drog sig för att åka in framför mål. Forward med mest skills? Jag säger Joe Sakic. Bästa lag du mött? – Detroit när de var som bäst. Särskilt på deras lilla rink. Klassiska Joe Louis Arena. Annars var min favoritarena Montreal. Varför gick det så snett i Salt Lake City? – Jag har svårt att sortera mina minnen och vad andra har sagt. Först gör vi en fantastisk match mot Kanada och sen tar det slut som det gjorde. Vi lurade kanske oss själva lite. Tog för lätt på matchen mot Vitryssland. Men en konstig grej jag kommer ihåg är att jag och Per-Johan Axelsson fick spela power play, något vi aldrig gjorde i NHL. Och Daniel Alfredsson fick spela boxplay, något han aldrig gjorde i NHL. Det var konstigt. Visa mer

***

Magnus Arvedson är unik för sina kvalitéer som hockeyspelare och även för hur han öppet kritiserat den våldsammaste delen av NHL-hockeyn. Genom åren är han och Kent Forsberg de enda som varit kritiska till slagskämparna.

– Som spelare i ligan på min tid var man bara tvungen att hantera det. Det fanns spelare som var ute efter att skada andra. Det gällde att vara beredd när de var på isen. Sedan var domarnivån för dålig. Jag fick en klubba rakt igenom läppen en gång så det rann blod. ”Det är inte hög klubba”, sa domaren.

Arvedson hade ledare som gärna hade sett att han som var så stark hade velat slåss.

– Det var nära med Theo Fleury en gång. Men han gömde sig bakom andra. Daniel Alfredsson sa åt mig: ”du borde ha tagit honom”. En annan gång när jag slogs blev coachen arg, berättar Magnus.

– Vad lärde du dig av detta, sa Jacques Martin.

– Att jag ska slå mer.

– Nej, att du ska behålla handskarna på dig.

Magnus skrattar, men blir snabbt allvarlig.

– Ligans fajters hade jävligt tuffa jobb, de visste varje kväll att de skulle utmanas och tvingas slåss för att få behålla sin lön. Det är skrämmande att se hur dåligt många av dem har mått efteråt.

2007 fick Magnus Arvedson jobbet som SHL-coach i Mora. Foto: JAN DÜSING Tolv fördömda män inför SHL-säsongen 2007/08. Övre raden från vänster: Kent Johansson, HV71, Leif Boork, Brynäs, Jan Karlsson, Linköping, Per Bäckman, Frölunda, Per-Erik Johansson, Skellefteå, Roger Melin, Färjestad. Främre från vänster: Roger Kyrö, Luleå, Charles Berglund, Timrå, Hans Särkijärvi, Djurgården, Harald Lückner, Modo, Leif Strömberg, Södertälje, Magnus Arvedsson, Mora. Foto: ROBIN NORDLUND / © BILDBYRÅN Magnus Arvedson under sin korta tid i Bofors bås. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN Magnus Arvedson och Jan Simons i Mora. Samarbetet började bra, men slutade med att Simons sparkade Arvedson. Foto: JAN DÜSING JVM-hockey i Malmö under mellandagarna 2013. I mitten kommentatorn Magnus Wahlman och till höger experten Magnus Arvedson. Foto: ULF RYD Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

***

Efter sju år i Kanada kom familjen Arvedson hem till Värmland igen och tre år senare blev Magnus tränare för Mora i SHL, men redan under julhelgen fick han sparken. I ett pressmeddelande förklarade Jan Simons: ”Magnus är en oerhört ambitiös kille som vill väldigt mycket. Men hans ledarskap passar inte in hos oss för tillfället”.

16 år senare är Magnus självkritisk.

– Jag var fyrkantig och inte så ”street smart”. Enligt Jan Simons, det sa han till mig, så var jag för ”NHL:isk”. Jag ställde höga krav och alla spelare ställde inte upp på det. Kanadensaren Eric Beaudoin sa till mig: ”jag fattar ingenting, i fjol, gnällde spelarna att det var för mycket country club, nu är det för hårt”.

Året därpå blev det Karlskoga, men han sparkades en andra gång mitt under säsongen ersattes av Sam Hallam.

– Jag blev väldigt bränd av huvudtränarjobb efter det. Jag underskattade allsvenskan och testade för mycket. Jag fick inte ihop det. Och jag har inte haft något seniorlag sen dess. Men jag skäms inte för något. Jag jobbade dygnet runt. Gjorde allt jag kunde.

Han hade faktiskt kunnat landa som tränare i NHL.

– När Marc Crawford lämnade Vancouver för Los Angeles ville han ha mig som assisterande tränare och jag och Terese var där och tittade på hus. Jag och Crawford kom väldigt bra överens och när jag vara skadad året jag var där hjälpte jag tränarstaben med att analysera boxplay.

Kings ville ha en rookie och en rutinerad assisterande coach, men när erfarne Dave Lewis fick jobb som huvudtränare i Detroit, då försvann även Arvedsons chans.

– Hade han inte fått det jobbet hade vi flyttat till Los Angeles. Kings hade något stort på gång och vann Stanley Cup några år senare. Men då hade Crawford fått sparken.

Åren efter det har Magnus varit ungdomsledare i Forshaga och Färjestad och under fem år fystränare i Färjestad.

– Det har kliat i mig att jag vill bli tränare igen. Men jag vill börja med ungdomar. Jag är för ringrostig för att vara högt upp på seniornivå. I alla fall just nu.