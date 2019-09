Det var många lag som ville ta på sig favoritskapet under måndagens upptaktsträff till SDHL. Majoriteten av de tio tränarna tippade sig själva som SM-guldvinnare i mars 2020.

Luleå har dominerat svensk damhockey och tagit hem tre av de fyra senaste SM-gulden men konkurrenterna har rustat rejält inför den kommande säsongen. De lag som förstärkt mest och på allvar ska ta upp kampen med norrbottningarna är Brynäs och HV 71.

”Något annat mål vore otänkbart”

Brynäs slutade inte bättre än sjua i grundserien förra säsongen men har nu värvat rejält med spetskvalitet. Bland annat har man hämtat in Lara Stalder från Linköping, poängdrottningen Michela Cava samt backen Johanna Olofsson, båda från Modo.

Ytterligare en spetsig värvning är 18-åriga stortalangen Maja Nylén Persson som anslutit från Leksand. Hon tror att det viktigaste blir att få ihop ett lag av de nya stjärnorna och tycker att man kommit långt i den processen.

– Det ser väldigt bra ut på papperet för vår del. Vi är inte klara på långa vägar men vi har kommit långt på försäsongen och jag tror att vi kommer växa hela tiden, säger Nylén Persson.

Hon betonar det viktiga med att få ihop laget både på och utanför planen.

– Vi har fått spela ihop lite kedjor och formationer men man måste också trivas och må bra i laget för att kunna prestera på isen. Det hör verkligen ihop och det är en process som vi kommer fortsätta jobba med under säsongen.

Både Maja Nylén Persson och hennes tränare Henrik Glaas är positiva till att flera lag satsar hårt inför säsongen men tränaren ser sitt eget lag som favoriter till guldet.

– Något annat mål vore otänkbart när man tittar på laget vi har. Sedan vi dragit i gång har det varit riktigt hög kvalitet. Det är kul att de andra lagen rustar också, det gör ligan bättre. Hade vi varit ensamma hade det inte varit så roligt, säger Henrik Glaas.

”Är definitivt ett drömlag”

Det andra laget som nämns som Luleås största utmanare är HV 71. Luleå gjorde processen kort med laget i semin förra säsongen men nu har tränaren Lucas Frey ett helt annat lag att förfoga över. Han tror att fler lag än de tre förhandsfavoriterna kan blanda sig i titelkampen.

– Det kommer bli ett tajt race med 5-6 lag så alla poäng vi kan ta kommer bli viktiga, säger Lucas Frey.

Han hoppas att laget behåller disciplinen hela säsongen.

– Vi har många tjejer som har mycket kvalitet och kreativitet. Det kommer koncentrerade till jobbet varje dag just nu så det ser bra ut inför framtiden om det fortsätter så.

HV 71 har tagit in flera amerikanske spelare, bland annat Kennedy Marchment från Linköping som blir den klarast lysande stjärnan. En annan kanadensiska som kommit in är Julia Tylke som öst in poäng i collegespel tidigare.

– Jag är väldigt glad över att vara här, säger Tylke och fortsätter.

– Laget är definitivt ett drömlag. Skicklighetsnivån är högt över vad jag någonsin spelat med tidigare och jag känner varje dag att jag blir bättre.

Tylke tror att laget är redo att ta upp kampen med Luleå.

– Det kommer vara svårare för Luleå att försvara titeln det här året. Vårt mål är att gå för guldet och jag tror vi kommer ta det.

Mästarna gillar konkurrensen

Luleå är laget som dominerat SDHL både på planen och på läktaren de senaste åren. Storstjärnan Jenni Hiirikoski ser fram emot att det drar i gång på fredag.

– Det blir härligt att inleda med en hemmamatch framför våra fans, säger Hiirikoski som ser positivt på de andra lagens satsningar.

– Självklart jagar alla den regerande mästaren men jag tycker det är fantastiskt för sporten att kvalitén på ligan höjs för varje år. Det är bara en bra grej att det blir tuffare matcher.

Hiirikoski vill inte förutspå hur kampen mot Brynäs och HV 71 kommer bli.

– Jag gillar inte att spela matcher på förhand. Vi ska bara fortsätta jobba hårt och pusha varandra på träning och utanför isen. Vi kommer vara med och fajtas, säger Jenni Hiirikoski.