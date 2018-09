Under SDHL:s upptaktsträff avslöjades det att det kommer att satsas på ligan och att tolv matcher kommer att sändas på C More.

Först ut av de 12 matcherna är mötet mellan AIK och HV71 den 29 september. Det sista mötet spelas 2 februari när fjolårsfinalisterna Luleå och Linköping drabbar samman.

– Det betyder mycket för SDHL. Vi vill expandera och steget att gå till arenan är lite större än att se matchen på tv så jag tror det här kan öka intresset för damhockey ännu mer, säger Lindeberg.

”Vi fick fin respons”

Johanna Fällman, spelare i Luleå Hockey gläds över nyheten.

– Det är skitkul. Jag blir jätteglad faktiskt, det är så sjukt viktigt med den här exponeringen som det blir extra av. Det känns jätteroligt, säger hon.

Det visades en match förra säsongen – då mellan Modo Hockey och Brynäs IF.

– Riktigt roligt att vi har fått möjlighet att bredda vårt hockeyutbud och visa fler SDHL-matcher den här säsongen. Vi fick fin respons kring vår premiärsändning från ligan under våren, och hoppas kunna bygga intresset för SDHL ännu mer, säger Rickard Segeborn, programchef sport på C More & TV4.