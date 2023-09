Det pratas en del om domarbrist... hur ser du/ni på läget i dag?

– Läget gällande domarbrist varierar stort mellan olika distrikt. Rekrytering och att bibehålla aktiva domare är någonting vi jobbar mycket med. Gällande specifikt damdomare så har vi absolut en brist men glädjande nog så ser vi en tendens till positiv trend där.

Kan bristen påverka tillsättningen i SDHL och genomförandet av matcher där?

– Det kommer inte påverka sättningen. SDHL döms av damdomare till den utsträckning det går att täcka men de som uppfyller kraven för att vara förbundsdomare dam. Utöver det så har vi ett pågående samarbete tillsammans med SHL och HA. Dessutom kliver manliga förbundsdomare in och tar de matcherna.

Hur mycket jobbar ni på att få före detta spelare att döma?

– Det har under åren jobbats med elitrekryteringsprojekt och det finns en del riktigt bra utfall både om man ser till manliga och kvinnliga exempel, så som Katarina Timglas och Stefan Johansson, säger Nilsson och fortsätter:

– Vi har en rutin att ta kontakt med spelare som avslutar sina spelarkarriärer om vi får information om att de eventuellt skulle vara intresserade av att börja döma. Men det är något vi absolut skulle kunna jobba mer med om vi hade mer resurser.

Hur har dialogen med Sabina Küller sett ut och hur ser ni på att hon tar ett så pass stort steg så tidigt i sin domarkarriär?

– Sabina kliver in i SDHL som trainee inför denna säsong. Med hennes bakgrund som spelare och den utbildning, coachning och hjälp hon fick under föregående säsong samt att hon klarat kraven vad gäller tester/prov så bedömer vi att hon är redo för det. Det är en stor skillnad hur snabbt man är redo för det klivet beroende på hur ens bagage och erfarenhetsbank ser ut. Vi tar inte in någon domare i gruppen som vi inte bedömer är redo för det.

Till sist: hur ser ni på faktumet att hon kommer att döma sitt gamla lag?

– Oavsett om man är spelare eller domare så handlar det om att vara professionell i sin roll. Att ha erfarenhet från att vara spelare på hög nivå är något positivt att ha med sin in i rollen som domare. Utifrån tidigare nämnda exempel angående domare som tidigare spelat på hög nivå så finns det absolut inga farhågor från vår sida gällande detta. Vi ser det bara som positivt att hon valt att bli domare.