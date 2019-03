LULEÅ HOCKEY

Försvaret

Betyg: Fyra getingar

Har Hockeysveriges bästa målvaktspar med två ”förstamålvakter” som är på hög landslagsnivå. Sara Grahn har förstaspaden och Linköping kommer att få betala ett dyrt pris för att komma förbi henne med puckarna - och det är väl tur det, för är det någonstans Luleå har sin svaghet så är det i försvaret. Mot HV71 i semifinalen blottade sig vissa skönhetsfläckar i Luleås spel och när backarna sätts under hög press så finns det möjligheter att utnyttja misstag.

Offensiven

Betyg: Fem getingar

Wow, wow, wow. Om det finns vissa skönhetsfläckar i defensiven så är offensiven fläckfriare än en nyfödd bebis belastningsregister. Luleå har flera offensiva backar (tittar framför allt på er, Jenni Hiirikoski och Ronja Savolainen) som håller världsklass och framför dem finns klassforwards i överflöd. Men Emma Nordin måste nämnas då hon gör en av sina bästa säsonger i karriären och fullkomligt öser in mål som att det vore tvåmålsspel utan målvakter på träning. Och Michelle Karvinen som är så sevärd att entrépengen kan motiveras bara med hennes namn.

Matchvinnare

Betyg: Fem getingar

Släng ut vem som helst i det här laget så kan det komma ett matchavgörande mål… Okej, kanske inte riktigt men lite så är känslan. SDHL har aldrig sett ett mer komplett lag än Luleås 18/19 och bredden på spetsen är så stor att det måste vara som en sömnparalys att ställas mot laget när det är påslaget.

TOTALT: 14/15 getingar

LINKÖPING HC

Försvaret

Betyg: Fyra getingar

Har slutspelets hittills bästa målvakt i Eveliina Suonpää som var magisk i mötet med Modo Hockey i semifinalen där hon på egen hand stängde ned superstjärnan Michela Cavas målskytte, och Eveliina var minst lika vass i kvartsfinalen mot Djurgården även om hon inte testades lika mycket där. Det finns också stora styrkor i försvarsspelet med flera defensivt skickliga spelare där Emilia Ramboldt är härföraren och ska Linköping ha någon chans mot Luleå så krävs det att Eveliina/Emilia-blockaden är på sin högsta nivå.

Offensiven

Betyg: Fyra getingar

Självklart så saknas Lara Stalder något oerhört och med henne i laget hade Linköpings chanser varit betydligt högre men en långtidsskada håller henne från spel och i hennes frånvaro kommer stort offensivt ansvar vila över Kennedy Marchment och Sidney Morin som under säsongen varit dödliga i sitt samarbete. Men det finns inte alls samma bredd på spetsen här, och lyckas Luleå stänga ned Marchment och Morin så blir det en tuff nöt för Linköping att knäcka. Och hittills under slutspelet har sena värvningen Tapani visat hög klass och det är en spelare Luleå inte mött under grundserien som kan bli en otäck överraskning.

Matchvinnare

Betyg: Tre getingar

Som sagt. Inte alls samma bredd som på Luleå och när matcher ska avgöras så måste Linköping gå hårdare med istid på färre antal spelare vilket de givetvis ska orka i en match - men i en lång matchserie kan det bli väldigt krävande för dessa spelare att gå så hårt på istiden att det till slut märks i de offensiva situationerna. Och Tapani är en spelare som kan göra det mest oväntade och vara en X-faktor för LHC.

TOTALT: 11/15 getingar

TIPS - så slutar matchserien

Luleå HF - Linköping HC 3-1 i matcher.

Kommentar: Känslan är att det kommer bli en tät match i Luleå på onsdagskvällen där Linköpings betydligt tuffare resa till finalen gör att de kommer upp i nivå snabbare, men Luleå drar där längsta strået och förlorar sedan en bortamatch till helgen för att sedan avgöra i match fyra inför ett kokande hav av hemmasupportrar.