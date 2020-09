”Mycket stjärnor – ska följa ligan om man har chansen”

Hockeysäsongen 2020/2021 stundar och först ut av våra svenska toppligor är SDHL, som startar grundserien på lördag.

Med fyra dagar kvar hölls en coronaanpassad upptaktsträff i C Mores kanaler. Där bjöds lagen in via länk för att diskutera den kommande säsongen.

Och en av snackisarna var givetvis tipset över hur lagen kommer placera sig.

Vilket lag nyper egentligen förstaplatsen i SDHL 20/21?

Enligt Pernilla Winberg blir det ett maktskifte i toppen där Brynäs tar hem grundserien.

– De har jobbat extra mycket på försvarsspelet och de har redan flera duktiga målskyttar framåt. Det blir intressant, säger hon i C Mores sändning.

Experten: ”Det handlar om känslor”

Guldet har tre av de fyra senaste säsongerna landat i Luleå, men norrbottningarna hotades på allvar förra vintern av HV 71.

De möttes i den gångna finalen, som ställdes in på grund av covid-19.

Redan nu till helgen ställs de mot varandra på nytt.

– Det blir extremt kul att följa. HV har tapp på några stjärnspelare men har många duktiga kvar och kan utmana. Luleå har flera stjärnor och världens bästa back i Jenni Hiirikoski, säger Winberg som tror att det mötet kan bli något extra:

– Det handlar om känslor. När man får chansen att möta ett sånt bra lag vill man prestera.