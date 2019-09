Det pågår en infekterad konflikt mellan Damkronorna och svenska ishockeyförbundet gällande spelarnas ersättningar. När det gäller den svenska damhockeyligan har det däremot kommit två positiva nyheter på kort tid.

Förra veckan stod det klart att C More och SVT tillsammans kommer sända alla matcher under säsongen 2019/2020 och under måndagens upptaktsträff avslöjades det att DHL kliver in som SDHL:s första historiska huvudsponsor.

”Helt avgörande för SDHL:s framtid”

Ligans kommersiella chef Angelica Lindeberg ser stora möjligheter med det nya avtalet.

– Det kommer vara helt avgörande för SDHL:s framtid, säger Lindberg som inte vill berätta exakt hur mycket pengar företaget går in med.

– Jag kan säga att det är sjusiffrigt och DHL kommer bland annat hjälpa oss med IT- och logistiklösningar. Sedan ligger försäkringar högst upp på en lista med saker vi vill ta tag i och det skulle vara bra om vi kunde stärka upp organisatoriskt eftersom det bara är jag som är anställd än så länge.

En till person som jublar över de nya resurserna är den före detta OS-målvakten Valentina Lizana Wallner som också var på plats vid upptaktsträffen.

– Det är jätteviktigt och kommer gynna alla spelare och damligan i stort. Det finns väldigt mycket att jobba med inom svensk damhockey.

Vad tycker du att pengarna behövs till?

– Alla förutsättningar på alla plan. Det har blivit mycket bättre de senaste åren men det är mycket jobb kvar att göra.

”Syns vi inte finns vi inte”

Valentina Lizana Wallner har tidigare jobbat som tv-expert och hon tror att SDHL också kommer få ett stort lyft av att alla matcher tv-sänds.

– Det känns verkligen som att det händer något den här säsongen. Det här kanske blir det största steget, att få se de här stora profilerna. Det är viktigt för unga tjejer att också få chansen att ha tjejer som förebilder, säger Lizana Wallner som får medhåll av Angelica Lindeberg.

– Det betyder otroligt mycket. Syns vi inte finns vi inte. Exponeringen vi kommer få är jätteviktig och gör att folk får upp ögonen för damhockeyn, säger Angelica Lindeberg.