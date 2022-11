Kaos i Göteborg HC – drar sig ur serien

I våras lyckades Göteborg HC med konststycket att hålla sig kvar i SDHL via kvalspel mot Skellefteå.

Detta efter att laget inte vunnit en enda match i grundserien och hade en målskillnad på 40-186.

Höstens säsongsstart? En ny katastrof.

Man har förvisso vunnit en match (mot Leksand) och bröt därmed en 53 matcher lång förlustsvit, men laget ligger ändå sist i tabellen. Och i helgen förlorade de båda sina hemmamatcher, först med 0-6 mot AIK på lördagen, sen med 0-8 mot SDE på söndagen.

Nu tar klubben till drastiska åtgärder.

Göteborg HC drar sig ur SDHL

Enligt SportExpressens uppgifter har klubben, som spelat i Sveriges högsta serie sen 2017, nu beslutat sig för att dra sig ur SDHL.

– Jag kan tyvärr inte uttala mig något om det, säger sportchefen Tony Kuzic när SportExpressen når honom.

Har ni fattat ett beslut om att dra er ur?

– Jag kan varken bekräfta eller dementera.

Den assisterande tränaren Kuzic tillträdde för ett par veckor sen när dåvarande sportchefen Mikael Gabrielsson valde att lämna sitt uppdrag på grund av hög arbetsbelastning i sitt civila yrke.

Dessförinnan hade mångårige ordföranden och medgrundaren Jan Mellgren lämnat sin post.

Tony Kuzic medger att det har varit en prövning.

– Det har ju varit lite turbulent. Många som har hoppat av. Jag kom in för att stötta ledarteamet, sen hoppade Micke av sportchefsrollen och jag fick frågan om att ta över. Jag har varit med di tre veckor och det finns utmaningar. Vi har kämpat på. Mer än så kan jag inte säga, men det har varit tufft.

Huvudtränaren Snorri Sigurbergsson är även han fåordig om klubbens framtid i SDHL.

– Det har jag inga kommentarer till. Det är klart att det har varit tufft resultatmässigt, men jag tycker att vi under säsongsinledningen har tagit steg och blivit bättre.

Under onsdagseftermiddagen bekräftas SportExpressens uppgifter av C More.

”Göteborg HC drar sig ur SDHL och kommer därmed inte fullfölja säsongen”, skriver C More på Twitter.

Får inte ihop en matchtrupp

När SportExpressen åter når sportchef Kuzic berättar han om anledningen bakom beslutet.

– Det är väl egentligen två delar. Den ena är ekonomisk. Vi har det ganska tuff och har haft det en tid. Den andra delen är den sportsliga. Vi saknar spelare, framför allt svenska. Vi har haft svårt att få ihop spelare. Vi har försökt lösa genom olika samarbeten med klubbar, det har gått ganska så bra. De senaste två veckorna har varit riktigt tuffa.

Enligt spelschemat skulle Göteborg HC under onsdagskvällen möta HV71. Men göteborgarna får helt enkelt inte ihop en matchtrupp.

Och nu lämnar de SDHL.

– Det är naturligtvis en jättebesvikelse för alla spelare och ledare. Och det är jättetråkigt för svensk hockey när ett lag i högstaserien inte får ihop det och måste lämna.

Vad som händer nu är oklart.

– Vi kommer föra interna diskussioner. Prio ett är att undvika konkurs och se till att vi kan fortsätta med alla ungdomslag och parahockeyn. Sen får vi se. Vi ska ha ett möte med alla spelare senare i dag.

Oscar Alsenfelt, som är sportchef för SDHL, delar Kuzic syn på att det är beklagligt att ett lag i landets högsta serie inte kan fullfölja en påbörjad säsong.

– Det är jättetråkigt att det är så och självklart måste man se över situationen. Jag hoppas att man lyckas rädda upp övrig verksamhet, med ungdomshockeyn och parahockeyn. De gör väldigt mycket fina saker i Göteborg. Vi måste verkligen göra en analys av allt, säger han till SportExpressen.