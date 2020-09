Maja Nylén Persson.

Sätt det namnet på minnet.

I dag är det seriepremiär mot Leksand som väntar och 20-åringen som går in på sin andra säsong i Brynäs.

Som många andra provade hon på en massa sporter som ung. Men det var hockeyn som stod ut.

– Hockeyn har alltid varit närmast hjärtat och det jag fastnade för mest. Det har alltid varit nummer ett för mig.

Redan som ung tjej började hon spela i Leksand och fick testa på spel i SDHL.

– Jag har åkt och kollat på Leksand sen jag var hur liten som helst. Det var en dröm för sig att bara få spela i Leksand, det hade jag aldrig trott.

Hon fortsätter:

– Jag flyttade dit, började skolan där och då blev det att ta ett steg utanför hockeyn också. Tiden där är väldigt värdefull för mig och gymnasietiden, där kunde jag utvecklas. Det känns som att det har lagt lite grund inför resten, den tiden är verkligen jätteviktig för mig.

Plockades upp tidigt: ”Väldigt stort steg”

Säsongen 14/15 började du spela i SDHL, hur var det att ta det steget?

– Det känns som att det är väldigt längesen nu, det var en väldig skillnad. Vissa tjejer som jag mötte var 30 år och jag typ 13 år... det var ett väldigt stort steg. Jag var tvungen att vara väldigt smart när de äldre tjejerna var mycket större än mig. Men jag kommer ihåg att det var väldigt häftigt.

Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Och sen dess har det rullat på. Inför säsongen 18/19 ryktades hon till flera klubbar, men valde att stanna för sin femte säsong i Leksand.

Mycket saker spelade in – men även att hon hade ett år kvar av skolan.

Säsongen gick, hon tangerade sitt poängrekord och då blev det dags för ett nytt äventyr.

– Jag hade spelat i Leksand i fem säsonger och jag vill ju bli bättre hela tiden. Jag kände väl att jag kanske behövde en ny utmaning, att se mig omkring om det finns ett ställe där jag känner att jag kan få ännu bättre möjligheter.

Nylén Persson fortsätter att förklara:

– Jag kollade runt lite och fastnade för Brynäs direkt och deras satsning som de presenterade för mig och Brynäs ville ha en treårsplan och jag är inne på andra året, det märks verkligen att det är enda från ledningen, alla är med på tåget och damorganisationen i Brynäs tas väl hand om. Vi är liksom prioriterade och det känns verkligen som att jag har hamnat på rätt ställe.

Om damkronorna: ”Vi ska bygga upp något långsiktigt”

Brynäs har gjort en stor satsning på damsidan. För två år sedan värvades Erika Grahm inte bara in till laget, utan med en roll som damansvarig.

Vilket har lockat många.

– Jag tror att Erika har betytt enormt mycket för det har hänt väldigt mycket sen hon kom in. Just att man verkligen försöker se sig omkring och tog in Erika, det är jättebra att Brynäs gjorde det. Sen är hon en väldigt drivande person, har tagit det framåt och gör förutsättningarna bättre för oss. Att vi har en röst för oss uppe på kontoret, det har verkligen märkts så det är superbra för oss.

Damhockeyns framsteg är alltid en stor snackis i hockeyvärlden. Bland annat damkronornas tuffa period, när de även trillade ner till B-VM.

Foto: SVEN LINDWALL

Nylén Persson påpekar dock framstegen som gjorts i SDHL, innan det glider in i damkronorna.

– Jag känner att ligan SDHL går framåt varje år, att fler lag blir bättre och kan utmana. Vi såg ju förra året, alla kan slå alla och så har det inte varit direkt de andra åren, det är jättekul att det blir bredare och att världsspelare väljer att komma hit:

– Sen har det inte gått lika bra för oss i landslaget, tråkigt nog, men det känns som att det kommer upp väldigt många unga svenska tjejer och hoppas att de kan ta plats och utmana, kan utvecklas till bra spelare så får vi hoppas att vi blir bra till slut.

Det spelades en turnering i Tranås i februari, där damkronorna såg bättre ut än på ett tag tidigare.

Corona stoppade chanserna att ta sig upp från B-VM under våren, men nu blir det en nystart med Ulf Lundberg som förbundskapten.

– Den turneringen kändes väldigt bra, spelet med puck var bland det bästa på länge tycker jag som vi hade. Nu blir det lite en omstart med ”Uffe” som kommer utifrån, inte varit i damhockeyn tidigare och börjar på ett nytt vitt papper. Jag hoppas att det kan bli något bra och att vi inte känner någon stress. Vi tar det från början igen och bygger upp något bra och långsiktigt, det ska bli väldigt kul att se hur han sätter prägel på det.

”Det är väldigt viktigt att ha det”

Som en ung tjej med stora framgångar i sin idrott, finns det många som ser upp till en.

– Jag hoppas att yngre tjejer ser mig som en förebild. Det är väldigt viktigt att man har någon som man kanske ser upp till.

Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Hon berättar vidare att det har förändrats nu på senare år, med flera profiler som man kan se upp till:

– Jag hade inte det på samma sätt som det finns i dag. Det är väldigt viktigt att ha det och bara kunna se upp till någon, speciellt att det är damer. Jag försöker ju föra med gott exempel och hoppas att jag kan inspirera andra att bli bra hockeyspelare.

”Har längtat – känns som att vi kan vara med och utmana”

20-åringen kommer från sin poängbästa säsong, med 26 poäng, och är i full fart med att förbereda sig inför kommande.

– Ifjol utvecklade jag framför allt mitt offensiva spel, jag vågade ta för mig mer. Jag vet att jag kanske alltid haft den offensiva biten i mig men att jag aldrig riktigt har släppt ut den. Men förra året när jag fick spela med spelare som Lara Stadler med flera och det släppte på ett annat sätt, Jag vågade ta för mig mer och vara ett offensivt hot, det var där jag gick framåt mest.

Ett långt uppehåll, Brynäs har värvat ihop ett spännande lag. Det är en väldigt förväntansfull Brynässpelare som pratar om kommande säsong.

– Jag tycker det är väldigt spännande. Förra året hade vi kanske de bästa topparna i SDHL men vi hade inte riktigt bredden. Det känns som att vi har fått in fler så vi kan bli ett bredare lag, hota hela tiden. Det känns som att vi kan vara med och utmana ända in i slutet om vi får till det.

Hur taggad är du?

– Väldigt. Man känner att man har längtat, det brukar ju inte vara så här långt uppehåll och man känner verkligen ett sug att gå på is igen.

