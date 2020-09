Hon blir ny expert i C Mores satsning

Linköpings Pernilla Winberg är en av svensk hockeys största profiler. Sedan i oktober förra året har hon dock varit borta från hockeyn. Det var i en match mot Djurgården som hon drabbades av en hjärnskakning som gjort att hon inte kunnat spela sedan dess.

Expert i damhockeysatsning

Nu står det klart att 31-åriga forwarden blir ny expert i C Mores satsning på SDHL. C More förlängde nyligen sitt avtal med SDHL med ytterligare två år och tar nu in Winberg som expert.

– Det känns bra att kunna vara runt hockeyn då jag själv inte kan spela i nuläget och samtidigt också ärofyllt att få vara en del av satsningen som C More gör på SDHL, säger Pernilla Winberg till C More.

– Det är jättekul att fortsätta vår hockeysatsning genom att få in Pernilla Winberg som expert. Hennes kompetens och erfarenhet från absolut högsta nivå kommer tillföra mycket till våra sändningar, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 & C More.

OS-Silver 2006

Winberg debuterade i Damkronorna redan som 13 åring. 2006, vid 16-års ålder, var hon med och vann OS-silver. Totalt har hon gjort över 300 landskamper för Damkronorna och spelat fyra OS för Sverige. Sedan 2014 har hon representerat Linköping HC i SDHL där hon också vann SM-guld 2015.