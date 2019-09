Det är sedan tidigare klart att över 800 matcher från SHL och hockeyallsvenskan kommer att sändas i C Mores kanaler under säsongen. Nu tillkommer nästan 200 matcher från SDHL.

– Att den högsta ligan i svensk damhockey kommer ha den räckvidden och erbjuda tillgängligheten för både befintliga hockeyintressenter men också möjligheten till nya kommer att vara avgörande för utvecklingen och intresset av svensk damhockey. Vi är otroligt glada, säger Angelica Lindeberg, kommersiell chef på SDHL, i ett pressmeddelande.

30 av matcherna kommer att sändas linjärt på Sportkanalen medan de övriga streamas på C More. De 20 grundspelsmatcher som inte sänds av C More, samt tio slutspelsmatcher kommer att sändas av SVT.

SDHL-säsongen inleds fredagen den 13 september.