I fem års tid har Sverige tävlat i VM- och OS-sammanhang utan att vinna en enda medalj. Samtidigt har grannlandet och den stora rivalen, Finland, dominerat världsscenen på seniornivå med två VM-guld, ett silver och ett OS-guld sedan 2019.

Är det en fingervisning på att Finland rusat förbi Sverige och som hockeynation mår bättre i dag, 2023?

Inte nödvändigtvis, anser Sam Hallam.

– Min bild är att svensk ishockey är mycket starkare än vad vi står för. Vi ska inte vara malliga och slå oss för bröstet, vi ska alltid försöka förbättra oss, men jobbet som görs av mestadels ideella ledare i klubbarna är ett jäkla system för att få fram bra hockeyspelare.

Så Sverige är alltså fortfarande storebror?

– Mjae, ja, jag säger att vi är ett broder- och systerfolk. Då måste någon vara storebror. Men vi ska ibland backa bak lite och se hur det ser ut. Sverige är en väldigt stark hockeynation.

Då är allt vi gör skit

Ett argument för Sveriges framskjutna position inom världshockeyn är att under den torra medaljperioden, 2018-2023, har Sverige prenumererat på tredjeplatsen över flest spelare i världens bästa hockeyliga, NHL.

Bortsett årets säsong, 22/23, där 86 svenskar spelade NHL-matcher har det funnits över 100 blågula NHL-spelare i Nordamerika varje säsong sedan 2018.

Endast Kanada och USA har haft fler, och Sverige har exempelvis dubbelt så många spelare i NHL jämfört med andra stora nationer som Finland, Tjeckien och Ryssland.

Väger man dessutom in antalet NHL-draftade spelare och var de placerar sig i draften är det fördel Sverige i en europeisk kontext.

Förra året draftades exempelvis fyra svenskar i förstarundan och nu i sommar kan så många som sju tingas under de 32 första valen, enligt TSN:s draftexpert Craig Button. Spelarna som omnämns är Leo Carlsson, Axel Sandin-Pellikka, Tom Willander, Otto Stenberg, David Edström, Theo Lindsten och Anton Wahlberg.

– Jag upplever ibland att vi på hemmaplan är otroligt självkritiska. Nu har Finland vunnit några VM- och OS-guld, vilket de gjort bra, men då är allt vi gör skit, ”Finland har gått om oss”. Tittar vi på resultaten på U18-VM senaste åren, var våra spelare går i draften och hur många svenskar som spelar i NHL – uppenbarligen gör svensk ishockey och framför allt klubbarna ett otroligt jobb med att utbilda duktiga hockeyspelare, tycker Sam Hallam.

Carlsson och Raymond, två av Sveriges ledande spelare. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Ett tecken på den nya svenska ungdomsvågen märks inte minst i Tre Kronor.

18-årige Leo Carlsson har under turneringen i Tammerfors blivit den yngste VM-spelaren och målskytten i Tre Kronors historia.

Han har en nyckelroll i offensiven tillsammans med 21-årige Lucas Raymond, som dessutom är assisterande kapten. Den 22-årige forwarden Jonatan Berggren leder därtill lagets poängliga och mellan stolparna slåss 20-årige Jesper Wallstedt med den erfarne Lasse Johansson.

Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam tror att Sverige inte är ensamma om att börja släppa fram allt yngre spelare. Han jämför med NHL där många spelare i ålderssegmentet 20-26 dominerar ligan.

Vad han märkt är det dessutom en helt annan typ av spelare som kommer fram i dag jämfört med för några år sedan.

– Ja, se hur de marknadsför sig nu, ”the future is now”. Connor McDavid och andra flyger fram, de kan göra otroliga saker, och det bygger mycket på skill. Det ser man på de här killarna; de vågar, de håller i pucken och där har mentaliteten förändrats ganska fort i ishockeyn. Kolla på USA, du ser väldigt små, men skickliga spelare där. Det är en trend vi ser. Spelet går fortare och baseras mer på fart och skicklighet.

Jag tror att vi ser ett skifte där

Hallam tycker att dagens ishockey är inne i en föränderlig fas som alla inblandade måste vara uppmärksamma på för att hinna med i utvecklingen.

Han är inte heller oäven för att detta kan komma att förändra framtidens lagbyggen där äldre, mer rutinerade spelare, som bär andra egenskaper än de yngre förmågorna, tar nya roller.

– Det är en intressant diskussion. Jag tror att vi ser ett skifte där, men vi får se när det tar över helt. Lagen som går hela vägen har ofta lite old school-mentalitet över sig. Men kollar du NHL nu ser du Buffalo, New Jersey, Detroit och Ottawa, så har de haft många drafter där de prioriterat skill. De har kommit in i ligan nu och det gäller för dem att hitta sin balans. Det är där utmaningen och utvecklingen ligger för oss coacher nu, att hitta en balans. Jag älskar att läsa Arne Strömbergs hockeylexikon och hitta inspiration därifrån. Det skrivs samtidigt ett nytt hockeylexikon nu och det är viktigt för oss coacher och sportchefer att se hur vi ska nyttja spelarna som kommer ur juniorprogrammen nu framöver.

