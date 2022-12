När Börje Salming drabbades av nervsjukdomen ALS i somras startade familjen ”Börje Salming ALS-stiftelse”. I styrelsen sitter bland andra NHL-stjärnan Nicklas Lidström.

Syftet med stiftelsen är att främja forskningen kring sjukdomen.

Efter Börje Salmings borgång i slutet av november märkte stiftelsen av svenska folkets engagemang.

– Vi har fått in ett antal miljoner och vi vet att det är mer pengar på ingång, säger styrelseordförande Rikard Josefson.

Hur många miljoner har ni fått in?

– Två-tre sist jag kollade. Vi tycker att det är en bra start. Vi är ödmjuka och tacksamma över de pengar vi har fått in. Det är dels donationer, men sen är det också väldigt mycket folk som swishar in hundra spänn, tusen spänn. Det är väldigt mycket sånt som dyker in hela tiden.

”Vill godkänna så inte Börjes namn missbrukas”

Bidragen kommer från privatpersoner och företag.

– Det är stort intresse från väldigt mycket företag, klubbar och så har vi också en process om man vill samla in pengar i stiftelsens namn, då vill vi godkänna det så inte Börjes namn missbrukas.

Rikard Josefson fortsätter:

– Vi hade ett ganska stort intresse från Kanada, så nu finns hemsidan på engelska också.

Stiftelsen ska sätta ihop ett vetenskapligt råd.

– Forskningen ska säga åt vad vi ska ge pengar till.

Planen är att börja betala ut pengar under nästa år.

– Vi håller tillsammans med Ulf Hedin, som är professor på Karolinska institutet, på att sätta upp en process för hur man ska ansöka om pengar från stiftelsen. Det är på gång, det är nästa stora steg.