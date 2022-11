Salming gör sig redo för att lämna Sverige

Uppmärksamheten har varit stor kring Börje Salming, 71, sedan han och Pia gick ut och berättade om livet som ALS-sjuk och -anhörig.

Förutom att smälta själva sjukdomsbeskedet slet med att få tillgång rätt vård och kunna få tag i rätt medicin.

Nu har det kommit några ljusglimtar i tillvaron för familjen, på båda fronter.

Just nu gör de sig redo för att åka till Kanada igen, något som Hänt Nyheter var först med att rapportera om.

Om en vecka är det Hall of fame-helg i Toronto, där det blir ceremonier för Daniel Alfredsson, Henrik Sedin och Daniel Sedin som valts in. Och det hör också till att tidigare invalda legendarer samlas för olika evenemang under helgen.

Salmings resa till Toronto

Nu ser det alltså ut som att Salming kommer kunna vara på plats.

– Vi har sagt så här: För varje dag Börje ger tummen upp för att åka, då är hela familjen fast besluten att åka. Säger han dagen innan att han inte vill åka, då åker vi inte. Det är på den nivån vi ligger, säger Pia Salming, 54, som går och plockar med packningen hemma i lägenheten i Nacka strand utanför Stockholm när Expressen når henne. Börje påpekar via Ipaden att de inte får glömma rakapparaten.

”Bara för familjen”

De ska åka tillsammans med hans barn, men Pia säger att de vill hålla låg profil.

– Resan ska bara vara för familjen, vi kommer inte släppa in någon. Vi vet inte hur mycket han kommer vilja delta eller så, vi får ta det dag för dag, helt enkelt, säger Pia Salming.

På de evenemang som Salming eventuellt orkar vara med på kan han räkna med en kärleksbombning av stora mått – Salming är fortfarande en ikon i Toronto och många i Kanadas största stad har berörts av berättelsen om stjärnans ALS.

Förutom de hockeyevenemang som Salming kan vara med på ser familjen också fram emot den andra delen:

– Vi har ordnat så det ska komma en laddning medicin till hotellet, så vi kan ta med oss hem. Så det känns jättebra, säger Pia Salming.

Vändningen med vården hemma: ”Skönt”

Förutom att det löst sig med mer medicin från Kanada – när de hämtar upp den själva är det inga problem att föra in den i Sverige – har familjen fått klart med mer vård på hemmaplan också, något som är en stor lättnad för både Börje och Pia.

Det är avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, som sköter om Salming.

– De gör de här sakerna med inhalator, hostmaskin och slemsug och sånt. Så de har gått om varandra i team och lärt upp varandra. När man väl har fått dem inkopplade och de gör de här sakerna de är fantastiska.

Det problem som familjen – och många andra människor i liknande sits – har ställts inför är att ASIH vanligtvis inte sköter alla såna delar, utan att kommunens hemtjänst ska bistå. Men hemtjänsten har inte nödvändigtvis de kvalifikationer som krävs. Nu får familjen det stöd de efterfrågat.

– Det är läkare, det är kuratorer, sjukgymnaster, logoped. De kommer hit, de är supersmidiga och jättetrevliga, och bryr sig om Börje. Och han tycker det är skönt, och gör tummen upp när de kommer, säger Pia.

– Det är precis så här man vill att det ska vara.