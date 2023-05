Den tjeckiske målvaktslegendaren Dominik Hasek fick under sin karriär fina fira framgångar med Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, Buffalo Sabres och Ottawa Senators över totalt 18 säsonger i NHL, men även med det tjeckiska landslaget.

Efter karriären, som innehöll mängder av individuella utmärkelser, OS-guld och Stanley Cup-titlar, har han också hyllats. Dels genom att väljas in i Hockey Hall of Fame, men även i den tjeckiska motsvarigheten i sitt hemland.

Då har saker från hans karriär bland annat samlats och visats upp för allmänheten. Men nu stänger det tjeckiska Hockey Hall of Fame.

Under onsdagen har den tjeckiske journalisten Zdenek Janda publicerat ett videoklipp på Twitter där Hasek själv syns plocka ihop de saker från hans karriär som funnits för allmänhetens beskådan.

”Dominik Hasek fick själv packa ihop allt i kundvagnar och köra i väg sakerna med sin egen bil”, skriver Janda.

”Videon på Dominik Hasek är riktigt sorglig”

Det ska handla om allt från utrustning och matchtröjor, till en Vezina Trophy och Stanley Cup-ringar.

”Det är inte för inte som de säger: Den som inte respekterar historien respekterar inte sig själv... handlar det om ekonomi, innan hemma-VM? Det är svårt att reparera något som det här”, skriver Janda.

Blanda annat reagerar journalistkollegan Robert Sára på bilderna:

”Videon där Dominik Hašek måste lasta in den i bilen själv och flytta sakerna är riktigt sorglig”, skriver han bland annat.

Nästa år är faktum nämligen att Tjeckien ju arrangerar ishockey-VM. Då spelas turneringen i Prag och Ostrava.

Tidigare under våren meddelade landets ishockeyförbund att Hall of Fame flyttar till en ny lokal. Så sent som i måndags ska utställningen alltså stängts. Under flytten ska en virtuell motsvarighet finnas i stället.

