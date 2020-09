Profilens förvandling – går inte att känna igen

Det finns två hockeyfilmer som brukar omtalas som odiskutabla kultrullar.

Den ena är "Slagskott" från 1977, där Paul Newman spelade en luttrad tränare som får ett avdankat hockeylag i Charlestown på fötterna igen. Den andra filmen är "Mighty Ducks", Disneys feelgoodfilm om ett gäng uträknade ungdomsspelare som blir mästare med hjälp av tränaren Gordon Bombay, spelad av Emilio Estevez.

Shaun Weiss fick många skratt för sin insats som målvakten Greg Goldberg. Men när polisen släppte en mugshot på Weiss i januari 2020 var det ingen som skrattade längre.

41-åringen hade gripits av polis efter att ha brutit sig in i en persons hem i Kalifornien och försökt stjäla dennes bil. På bilden, som snabbt blev viral, syntes en utmärglad man klart märkt av flera års drogmissbruk.

Dömdes till fängelse 2018

Det var dock inte första gången Weiss hamnat i trubbel. 2018 dömdes han till 150 dagars fängelse efter att ha stulit varor från en elektronikaffär. Och förra året greps han efter att ha kört bil påverkad i Kalifornien-förorten Oroville.

”Åh herre Gud. Det här är Goldberg från Mighty Ducks. Det är så deprimerande”, skrev journalisten Jordan Strack.

I våras gick Weiss själv ut och berättade att han skrivit in sig på ett rehabiliteringscenter för att få ordning på missbruket.

”För att försöka göra mig fri från mitt självdestruktiva beteende med droger som tagit mig till botten, (för att vara ärlig... UNDER botten. Till och med botten tittar på mig och säger: ”Hur kunde du hamna ända där nere?) har jag valt att ta in på ett välrenommerat långtidsrehabiliteringscenter”, skrev Weiss på Facebook, enligt TMZ.

Visar upp sina nya tänder

Nu kommer ett nytt livstecken från skådespelaren som ser ut att må betydligt bättre. Weiss har varit nykter och drogfri i över 200 dagar – och dessutom skaffat sig ett bländande vitt leende.

En nära vän startade en insamling för att hjälpa Weiss att byta ut de sargade tänderna och Mighty Ducks-fans runtom i världen hjälpte till att skänka pengar.

”Mighty Ducks-stjärnan Shaun Weiss strålar tack vare sina nya tänder”, skriver TMZ som också visar en bild på förvandlingen.

Shaun Weiss har även haft roller i tv-serierna "Nollor och nördar", "The Tony Danza Show" och "The King of Queens".