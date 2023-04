Småkronorna imponerar stort i Schweiz där årets U18-VM utspelar sig.

Den sensationella 8-0-viktorian mot Kanada i premiären följdes upp med 5-3 mot Slovakien och 2-0 mot Tjeckien. Därmed har Sverige, med en gruppspelsmatch kvar, redan säkrat gruppsegern.

– Väldigt kul att vinna gruppen. Att vi lyckats göra det redan nu är ett bra kvitto, säger Tom Willander som var den som satte det förlösande 1-0-målet med dryga tio minuter kvar av mötet med tjeckerna.

– Extremt skönt. Man blev lite frustrerad över att vi inte fick in pucken. Spelmässigt var vi bra mot både Slovakien och Tjeckien men pucken ville inte lika lätt in som mot Kanada. Framförallt mot Tjeckien var det svårt att få in den i mål, så när jag fick läget och såg pucken gå in var det en lättnad. Vi behövde det målet.

Du nämnde 8-0-vinsten mot Kanada som gav eko i hockeyvärlden. Berätta, vad var det som hände egentligen?

– Det går inte riktigt att beskriva. Jag visste inte vad jag skulle tänka där och då när vi så tidigt ledde med 5-0. Det var så klart helt fantastiskt.

Under tisdagen drabbar Sverige samman med Tyskland i sista gruppspelsmatchen innan kvartsfinalen väntar på torsdag. Hur långt Småkronorna kan gå? Hela vägen, enligt Willander.

– Vi går definitivt för guld. Vi har ett tillräckligt bra lag för det, konstaterar han.

Flyttar till USA: ”Blir en extremt rolig upplevelse”

Målet mot Tjeckien var Willanders första mål i turneringen. Annars är 18-årige stockholmaren mycket poängstark.

I klubblaget Rögle, dit han kom inför säsongen från AIK, noterades han för 29 poäng i J20-laget. Ändå blev han bara uttagen i två SHL-matcher den gångna säsongen, men det blev ingen speltid i dessa. Det är något som Willander gläds åt nu.

– Jag ska i sommar flytta till USA för college på Boston University och för att få göra det underlättar det om man inte spelat någon seniorhockey. Så ah, att det inte blev något SHL-spel är jag ganska tacksam över nu.

Vad har du för förväntningar på de kommande åren i USA?

– Jag tror att det blir en extremt rolig upplevelse och hockeymässigt kan jag nog utvecklas rätt rejält där. Sedan på sikt hoppas jag så klart få chansen i NHL.

Något tydligt, uttalat samarbete mellan Bostons universitet och stadens NHL-lag Boston Bruins finns inte enligt Willander. Får han drömma fritt är det ett lag söderut längs samma östkust som han representerar i framtiden.

– Sedan jag var liten har jag hejat på Tampa Bay, men det är inte så att jag strävar mot någon specifik klubb på det sättet, avslutar 18-åringen.

