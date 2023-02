Det var i slutet av sommaren som Börje Salming meddelade att han diagnostiserats med sjukdomen ALS.

Under hösten försämrades sedermera hans tillstånd till den grad att han i november gick bort i sviterna av sjukdomen. Detta vid 71 års ålder.

Därefter startades en stiftelse i hans minne för att främja forskningen kring sjukdomen och för att öka medvetenheten om densamma.

Under lördagen arrangerades också Game for Börje i Gävle. Allt för att hylla Börje och samla in pengar till stiftelsen.

– Jag ser framemot det vi vill åstadkomma och att det blir en fin dag. Skälet till att vi är här är stiftelsen, så att vi bringar in så mycket pengar som möjligt till fonden. Det är därför vi drar upp det här, sade brodern Stig Salming inför hyllningsmatchen.

Väl i Gavlerinken blev det livat. Matchen mellan Tre Kronors legendlag och Toronto Maple Leafs veteraner (som slutade 1–3) bjöd på tårar och skratt.

– Det är alltid kul att träffa hela gänget. Sen är det som det är hockeymässigt. När man står på is när man är äldre känns det likadant i huvudet men kroppen hänger inte riktigt med. Det önskar man lite mer av men det var en trevlig dag, säger Markus Näslund.

Forsberg och Näslund återförenade

Han fick dessutom återförenas med sin gamla Ö-vikspolaren Peter ”Foppa” Forsberg som även han rördes av upplevelsen.

– Det var så klart känslosamt när de hissade fanan i taket. Men det kändes bra att få vara här och hjälpa till.

Flera av spelarna lyfter glädjen över att vara på plats, visa sitt stöd till familjen och samla in pengar.

– Det kändes bra att få vara här och göra det här för Börje. Jag lärde känna honom mot slutet och han var en fantastisk människa. Så småningom hittar man också ett botemedel mot ALS, säger ”Foppa”

Hur minns du Börje Salming?

– Han var ju en som tvättade bort ”Chicken swedes”-stämpeln borta i NHL. Så då blev inte vi påhoppade utan stod upp på isen. Han har betytt mycket, säger ”Foppa” och fortsätter:

– Så populär han var i Toronto och Kanada också… med sitt hänsynslösa spel, men också genom att ha två fötter på jorden. Det var en bra människa.

Henrik Zetterberg, den tidigare Detroitprofilen fyller i:

– Det var en upplevelse. Att det är så många som kommer hit, det är fullsatta läktare… att få vara med om det med hyllningen och tröjan i taket var något man alltid kommer komma ihåg. Att sen få spela match med och mot så många legendarer är roligt.

Den fullsatta arenan levde också med i så väl flera stående ovationer som ramsor från ståplatsläktaren i Börje Salmings ära.

– Det var fantastisk inramning. Hela evenemanget blev lyckat tycker vi och vi hoppas att åskådarna känner samma sak. Sen var ändamålet att dra in så mycket pengar som möjligt till ALS-stiftelsen, så det är fantastiskt, säger Näslund.

Peter Forsberg:

– Syftet var ju att få in pengar till forskningen mot ALS och jag tror att vi fick in jättemycket pengar, så det känns bra att få hylla Börje. Känslosamt var det på isen, det var det.

”Hade inte kunnat drömma om det”

Och pengar samlades det in.

Redan i första perioden av matchen annonserades det att samlingen nått så väl två som tre miljoner insamlade kronor. Väl i den andra var summans sex miljoner, för att öka ytterligare till publiken och spelarnas stora glädje.

– Det känns jättestarkt att det går att få ihop de pengarna också. Det är inte de starkaste tiderna i Sverige ekonomiskt. Det är jättestarkt att det går att få ihop de pengarna, säger Forsberg.

– Det är helt fantastiska siffror. Jag hade inte kunnat drömma om det innan. Sen inramningen med familjen och tröjhisningen också som var jättefin och rörande. Det var ett lyckat evenemang, säger Näslund.

För i slutet av matchen var summan uppe på åtta miljoner och efter evenemangets slut omkring nio miljoner.

– Jag och alla i stiftelsen är överväldigade. Detta kommer verkligen bidra till att ge resurser till forskningen. Vi är så tacksamma för den generositet alla visat, säger stiftelsens ordförande Rikard Josefson och fortsätter:

– Jag vill också rikta ett stort tack till Brynäs och TV4 som gjort detta möjligt.

Pia Salming: ”Jag är sjukt stolt”

Även Pia Salming var överväldigad efter lördagens arrangemang i Gavlerinken.

– Det känns helt overkligt. Jag är sjukt stolt för jag vet att Börje alltid jämfört Toronto och Sverige med arrangemang. I Kanada är de fantastiska på sådana här arrangemang. Men i dag är jag mållös. Jag är mållös på alla sätt och vis. Från de som betalat sina biljetter, sina hjärtan, stående ovationer, spelare som ställer upp till personalen som jobbar här, säger hon till Sveriges Radio.