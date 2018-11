Per Ledin har inte spelat någon match sedan i fjol och är fortfarande på jakt efter en ny klubb den här säsongen. Under tiden har han haft mer tid än vanligt att kolla in ungdomshockey, med bland annat sina söner, och det har rört upp känslor hos honom. Ledin säger "jag vill inte vara en moralgubbe", men att hålla tyst har aldrig varit hans stil, så han fortsätter:

- Jag blir väldigt orolig när jag ser vad som händer inom ungdomshockeyn. Vi måste utbilda barn bättre när det gäller tacklingar. Nu är det för många fula tacklingar bland barn- och ungdomar. Och det är ofta tränare och föräldrar som hetsar fram farliga situationer.

Ledin hyllar alla ungdomsledare som finns och säger att han inte betvivlar att alla föräldrar vill det bästa för sina barn.

- Men när föräldrar vill att deras barn ska bli något de själva inte kunde bli, eller när tränare bara går in för att vinna - det är då det blir farligt. Barn måste få lära sig varför man tacklar. Det är för att vinna pucken, inte för att släcka någon.

- Jag har sett för många dåliga ungdomstränare som tror att de håller på med elitidrott. För barn- och ungdomar ska det inte vara fokus på att vinna, utan på att utbilda sig och ha roligt.

Per Ledin. Foto: OLLE WANDE / FOTO: OLLE WANDE / KOD: 7138 EXPRESSEN

Per Ledin har tre SM-guld

Per Ledin utbildade sig och hade roligt i moderklubben Bergnäsets AIK innan karriären tog fart i Björklöven. Ledin har vunnit tre SM-guld (med Färjestad och HV 71) - och sen har det blivit 1246 utvisningsminuter på 717 matcher i högsta serien.

Har elake Ledin blivit snäll på gamla dagar?

- Nej, men ungdomsidrott och elitidrott är två helt olika världar. Det måste alla förstå. Barn ska ha kul. Som elitspelare har jag gjort allt för att vinna. Jag är väl en av de mest hatade spelarna i SHL de senaste 15 åren. Men allt jag gjort har jag gjort för att jag älskar att tävla och vill vinna.

Vad önskar du att ungdomsledare borde göra oftare?

- De ska tala om för sina spelare när de gjort fel. Jag tycker ledare ska säga åt egna spelare som delat ut en smäll att nu får du sitta i en period och sen går du över till motståndarnas omklädningsrum och ber om ursäkt.

Förstår du om folk blir förvånade av att höra detta från dig?

- Jadå, haha. Men som sagt: elitidrott är något annat. Jag har själv tävlingsdjävulen i mig, men vi måste få stopp på en negativ utveckling i ungdomsidrotten. Det är alldeles för många som skadas av fula tacklingar och får hjärnskakningar inom hockeyn på alla nivåer. Det skrämmer bort både aktiva och publik från sporten.

”Dick Axelsson skulle aldrig erkänna det”

Sedan snackar Ledin om "trashtalk", som han säger hör hemma på elitnivå, men som också är något som ska göras med finess.

- Trashtalk är inte att kalla någon hora eller fitta. Det kan vem som helst säga. Det är att snacka så motståndarna tappar fokus och blir sämre. Som sagt: allt för att vinna.

Vilka har du fått ur balans?

- Oj, haha. Det är många. Dick Axelsson skulle aldrig erkänna det, men honom har jag fått ur balans.

Vad får man absolut inte säga på isen?

- Inget om familj och barn, inget som har med religion, hudfärg eller sexuell läggning att göra. Där går gränsen. Jag har sagt mycket skit och fått höra mycket skit, men jag triggas av det. Jag tycker det är kul.

Per Ledin har varit en rubrikernas man genom alla år, ofta trivts med det, men ibland känt sig dum.

- Jag kommer ihåg en match med HV, vi hade vunnit 5-2, Johan Davidsson hade gjort två mål och tre assist, men alla rubriker handlade om mig för att jag hade spytt i en papperskorg. Det är klart att det blev fel fokus och jag bad Johan om ursäkt.

Vad tänker du om ditt bråk med Tommy Salo, då du skrek "tjockis" åt honom i tv?

- Jag visste inte att tv-kameran var i gång. Jag har aldrig träffat Salo och snackat sedan den där matchserien. Jag har inget agg mot honom. Vi tog i hand när det var över då. En anledning att några av oss bli elitidrottare är att vi saknar mentala spärrar. Vi är hela tiden beredda att göra det lilla extra för att vinna.

Och skitsnack är en vana för dig?

- Ja, och sen har jag har själv fått höra så mycket värre saker av klackar i alla år. Mina föräldrar slutade se bortmatcher i Luleå, då publiken skrek att jag sålt mig som en hora och borde bäras ut på bår.

Ledin & Jämtin på bussreklam i Jönköping. Foto: LARS ANDERSSON

Per Ledin hyllar Sebastian Larsson

Sedan säger Ledin att det ofta blir fokus på spelare som väcker känslor och att han är likadan själv. Sedan kommer det en riktig kärleksförklaring.

- Det vore kul om fler visade känslor. Som Sebastian Larsson när han gjorde det där målet för AIK mot Malmö.

- Jag förstår inte folk som toksågar någon som gjort något de själva inte ens kan förställa sig. Men jag har varit där själv, jag vet hur det kan vara när känslorna tar över.

- Han gör mål i sista sekunden, ett mål som kan betyda att AIK tar guld. Han gör det han gör bara på känslor. Folk kan nog inte sätta sig in i hans känslor, du har spelat och sprungit så länge och sedan gör du ett sånt drömmål. Alltså, fatta känslan.

Ledin skrattar.

- Det är efter en sådan match man vill ha en "back to back", man vill se lagen mötas snabbt igen. Med alla de känslorna. Det är elitidrott när det är som bäst. Alla som gick hem från den matchen ville se de lagen drabba samman igen.

När du spelade i HV marknadsförde till och med klubben dig och Andreas Jämtin som svin, hur var det?

- Det var fantastisk kul att spela med Ledin. Och man märkte direkt på motståndarna när vi kom in tillsammans. De bara: "helvete också, nu kommer det tuggas hela tiden och nu blir det jobbigt".

Hur är din relation med domare?

- De bästa domarna är de som inte syns överhuvudtaget. De sämsta är de som inte vill ha någon dialog alls. Som det inte går att prata med alls.

- När det gäller ungdomshockeyn behöver domarna bättre stöd av alla runtomkring, tränare och föräldrar, sedan tycker jag man ska undvika att låta domare döma matcher med spelare som nästan är jämnåriga. Det är inte lätt för så unga domare när spelare, tränare och föräldrar gapar samtidigt.

Hur reagerade du när AIK:s Anton Holm skällde ut domaren Peter Lyth i en tv-intervju?

- Holm hade gjort fyra assist den matchen. AIK hade vunnit. Ändå var han så arg. Då kan man lugnt konstatera att kommunikationen mellan spelare och domare har varit dålig. Det var väl inte så bra att han sa det han sa, men jag vet hur det är när an är arg.

Per Ledin under slutspelet förra säsongen – han hoppas snart vara tillbaka i spel. Foto: SIMON ELIASSON / BILDBYRÅN

Ledin: ”Jag håller SHL-klass”

När får vi se dig spela igen?

- Jag tränar hårt, jag är i bra form och jag har haft kontakt med flera klubbar. Vi får se. Jag vill inte sluta. Jag känner mig väldigt motiverad och det som driver mig är att vinna fler hockeymatcher.

Vilken nivå vill du spela på

- Jag håller SHL-klass, det är inget snack om saken. Sedan är jag ingen spelare som vill störa någon hierarki. Jag är beredd att göra det som krävs av mig och ta den roll jag får.

Kan din starka personlighet få lag att tveka?

- Ja, kanske. Jag har tänkt jättemycket på det. Jag har fått se mig själv i spegeln. Men jag vill hjälpa mitt lag och mina lagkompisar att bli bättre. Inget annat. Jag vill vinna matcher. Det finns inget bättre.