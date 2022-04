Det var i mitten av den första perioden som Oskarshamns Cameron Brace och Rögles Adam Edström kolliderade.

I Oskarshamns zon var Edström på väg framåt när spelet vände. Samtidigt skulle Brace vända upp och ta sig ur zon.

Men när Brace vände upp så åkte han rakt in i den reslige Edström och träffades av hans axel rakt i huvudet.

– Det är en olycklig krock. Han åker med ansiktet rakt in i axeln på Edström, sade Petter Rönnqvist i C More.

Brace blev liggandes med smärtor men tog sig snabbt av isen med hjälp. Men samtdigt var Oskarshamnsspelaren till synes ostadig när han lämnade isen.

– Det får publiken att gå ”berzerk”, sade Åke Unger i C More.

Därefter plåstrades Brace om och såg ut att blöda en del näsblod.

– Brace får fortfarande behandling, det ser inte bra ut för Brace, sade Unger.

Senare lämnade han också Oskarshamns bås för att få mera hjälp.

Även Robin Norell har utgått för Oskarshamn.

Matchen pågår och står 1–0 till Rögle.

