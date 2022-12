Ett hemmasvagt Oskarshamn – laget hade inte vunnit under ordinarie tid i Be-Ge Hockey Center – fick ingen vidare start mot Leksand.

Efter drygt fem minuter gav Matt Caito gästerna ledningen i powerplay.

Därefter svängde det fram och tillbaka i målprotokollet.

Cameron Brace kvitterade, Leksand återtog ledningen genom Jesper Kandergård, innan Blaine Byron gjorde 2–2.

I den tredje perioden bytte lagen målchanser med varandra.

Till slut – med drygt fem minuter kvar att spela – slog Oskarshamns Ahti Oksanen till.

Forwarden gjorde 3–2 via ett Leksand-misstag.

– Jag visste att om jag fortsatte kämpa så skulle någon puck till slut studsa in. Jag är glad att det äntligen hände. Förhoppningsvis blir det en ketchup-effekt nu, säger målskytten till C More.

Leksand klarade inte av att svara. I stället utökade Antti Suomela.

Cannata blodig efter kollision

Mot slutminuterna utspelade sig dramatiska scener efter att klubblad letat sig genom IKO-målvakten Joe Cannatas galler.

Cannata blev liggandes med blod i ansiktet.

Spelet fick brytas, Cannata plåstrades om – och kunde sedan spela vidare.

Situationen slutade i en Leksand-utvisning, men bortalaget klarade inte av att hämta upp underläget.

Oskarshamn bröt den dystra hemmasviten.

Laget tog sin första trepoängare på hemmais.