Skellefteå reste till Karlstad och behövde en seger för att jämna ut kvartsfinalserien mot Färjestad. Men det blev inte fallet då Västerbottningarna föll tungt med 4-1. Därmed står det nu 3-1 i matchserien i Färjestads favör.

Färjestad dominerade stort i de första två perioderna men de ledde bara med ett mål efter att Linus Johansson gett hemmalaget ledningen. Men efter endast minuten spelad i den tredje perioden kom 2-0 via Per Åslund som elegant pricksköt ett skott i första krysset förbi Strauss Mann i Skellefteåmålet.

Skellefteå reducerade kort därefter via Jonathan Johnsson vilket gav bortalaget en energiboost. Men jakten på kvitteringsmålet var förgäves. Färjestad lyckades hålla undan och kunde sätta både ett tredje och fjärde mål i tom kasse. Färjestad har nu matchboll inför lördagens match i Västerbotten.

Det var dock inte den enda smällen för Skellefteå i kväll. Den viktiga backen Oskar Nilsson åkte på en hård tackling från Gustav Rydahl efter bara 34 sekunder och han fick ledas av isen med hjälp av det medicinska teamet. Nilsson fördes med ambulans till sjukhus där hans status beskrevs som stabil under omständigheterna, enligt studion i C More.

– Oskar ska vara vid medvetande och kommer resa hem med oss i kväll verkar det som. Förhoppningsvis är han okej och tillbaka snart, säger Skellefteås tränare Robert Ohlsson efter matchen.

Kvartsfinal fem mellan Färjestad och Skellefteå spelas lördag den 9 april.