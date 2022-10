En vecka med IIHF-möten är över för Anders Larssons del.

Först träffade han kollegerna i förbundsstyrelsen måndag-tisdag, sedan bjöds samtliga medlemsländer i IIHF in till den årliga kongressen som i höst ägde rum i Belek, Turkiet.

Intrycken och samtalen har varit många och långa, berättar Larsson, som framför allt tar med sig två saker från dagarna i Turkiet:

– En jättestor fråga har varit Ice 2026, alltstå internationella ishockeyförbundets strategiska plan för framtiden. Den har jobbats fram ordentligt med alla förbund och ligor. Vi har haft workshops under de här dagarna för hur vi ska driva det här vidare och jag har själv varit en av tre medlemmar i styrgruppen för den här strategiska planen. Det är första gången IIHF har något sånt här, så det känns jättespännande. Jag kommer jobba med två frågor, den ena kopplad till internationella landslagsuppehåll och den andra gäller VM-strukturen, hur många lag som ska vara med samt upp- och nedflyttning mellan de olika nivåerna.

Nytt beslut om Ryssland och Belarus nästa vår

Larssons andra punkt är kopplad till Rysslands invasion av Ukraina och dess följdverkningar på idrotten.

Som bekant är Ryssland och Belarus för tillfället uteslutna ur internationella tävlingssammanhang, men IIHF-kongressen har nu arbetat fram en återgångsplan för länderna, alltså hur de ska integreras i mästerskapen igen.

Den dag IIHF välkomnar tillbaka dem.

– Den andra frågan som varit viktig har handlat om Ryssland och Belarus, som uteslöts ur mästerskapen vid förra kongressen. Jag är själv ordförande för tävlings- och koordineringskommittén. Jag sa i talarstolen att vi skulle fylla upp tävlingskalendern utan Ryssland och Belarus men vi lovade samtidigt att återkoppla till övriga länder för hur det ska gå till rent tekniskt när Ryssland och Belarus kommer tillbaka. Vi har ingen aning när det blir, men det var en fråga jag och sportchefen föredrog i dag. Det bifölls med väldigt god röstmajoritet. Nu har vi en teknisk lösning på hur Ryssland och Belarus tas tillbaka, men det handlar inte om att de ska tillbaka – utan att det finns en lösning, säger Larsson.

Med tanke på att Vladimir Putin mobiliserar 300 000 ryska soldater och att kriget fortfarande pågår i Ukraina, är det bra tajming att börja diskutera hur Ryssland och Belarus ska välkomnas tillbaka världshockeyn? Finns det inte en smaklöshet i att avhandla det nu med det geopolitiska läget som råder?

– Nej, jag tycker inte det. Jag tycker naturligtvis att det som sker i Ukraina är helt förskräckligt och det är inte alls acceptabelt. När vi fattade beslutet i våras på IIHF-kongressen att flytta upp ett antal lag i stället för Ryssland och Belarus, som är satt åt sidan, då ville medlemmarna veta vad som händer när de två kommer tillbaka. Hur det kommer gå till. Jag var själv föredragande i det här ärendet på kongressen och jag underströk att det här handlar om en teknisk lösning den dagen det är aktuellt med Ryssland och Belarus. Vi har slagit fast att de kommer tillbaka till den nivå de var på innan, eftersom att de är frysta i systemet nu.

Diskuterade ni när eller om Ryssland och Belarus ens kan välkomnas tillbaka? Finns en tidsplan, om det ska inom ett, tre, fem, tio år?

– Det kongressen godkände är att vid nästa kongress, som inleds onsdagen under VM-slutspelet i Tammerfors, då ska det finnas ett beslut på bordet om Ryssland och Belarus deltagande under säsongen 23/24. Just nu är de inte med och vad jag anser personligen, som ledamot i IIHF, är inte den frågan på kartan överhuvudtaget.

Jakob Lilja (tv) spelar nu i Dynamo Moskva. Han har tidigare pratat om han försökt komma ur sitt KHL-kontrakt, men att han inte har de ekonomiska medlen som krävs. Foto: SIPA/TASS/IBL

Spelar tre raka mästerskap i Kina

När IIHF-veckan i Turkiet var över på fredagen skickades ett pressmeddelande ut med ett flertal rubriker och nyheter som avhandlats under de senaste dagarna.

I topp låg beslutet att lägga tre raka B-VM för damer, mellan 2023 och 2025, i Kina.

Ett land med diktaturiska inslag och som i flera avseenden anklagats för att strida mot mänskliga rättigheter.

Anders Larsson känner sig ändå trygg med beslutet som fattats i IIHF:s kongress.

– Det här har varit ett önskemål som kommit fram från Kina. Vi har haft en grupp inom styrelsen som arbetat med förutsättningarna för det här. Både praktiskt och ekonomiskt. Vi försöker bygga damhockeyns utveckling och en viktig pusselbit som kom fram under kongressen var att de deltagande länderna i b-VM för damer hade ett möte om det här innan. De deltagande länderna är inställda på att åka dit och tyckte att det var ett bra förslag. På så vis känns det väl förankrat.