Under gårdagen meddelade C More och Sportkanalen att man kommer att utvidga sitt hockeyutbud genom att visa tolv av nästa säsongs matcher i SDHL.

I dag meddelar kanalen att man gör ytterligare en hockeysatsning, i form av det helt nya programmet "Wikegård vs.".

Programmet kommer att ledas av kanalens hockeyexpert Niklas Wikegård. Under hösten kommer han att intervjua flera svenska hockeyprofiler på deras hemmaplan.

– Att sammanföra Wikegård med nyckelpjäser inom svensk hockey för djupare samtal känns väldigt spännande. Här ska man få tala till punkt. Det är ett hockeyformat som jag tror att många har längtat efter, säger Rickard Segeborn, programchef sport på C More och TV4 i ett pressmeddelande.

Programmet har premiär i oktober och kommer att sändas i sex avsnitt under hösten.

– Jag är väldigt glad över att TV4 och C More satsar på ett program som jag själv gärna hade varit med i. Ett program där vi besöker hockeymänniskor i en miljö där vi normalt inte får träffa dem och kommer att prata om saker som de normalt sett inte pratar om, säger Niklas Wikegård.