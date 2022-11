Nicklas Lidström om Börje Salming: ”Det vill jag att folk ska komma ihåg”

Ett par timmar innan beskedet om Börje Salmings död nådde allmänheten fick Nicklas Lidström ett sms.

Det var Pia Salming som personligen ville meddela att Börje gått ur tiden.

– Jag fick ett sms av Pia under eftermiddagen där hon skrev att han hade gått bort. Det var ett väldigt tungt besked att få, jag blev sorgsen och jag känner redan en saknad av Börje. Jag uppskattar att Pia hörde av sig och meddelade vad som hade hänt innan det stod i tidningarna.

Börje Salming dog en vecka efter att han hyllats unisont under Tidernas Hockeygala i Stockholm.

Nicklas Lidström var givetvis på plats.

Han vann tre priser, bland annat tidernas spelare i svensk ishockey, men de starkaste och mest bestående minnena är av Börje Salming och kärleken han fick motta från Globens publik.

– I all bedrövelse och sorg går det att känna en liten glädje över att han fick uppleva det där en sista gång. Både i Toronto, där han spelade under så många år och där han var en stor publikfavorit, men även här hemma i Sverige. Han fick känna folkets kärlek en sista gång och det värmde otroligt mycket för Börje. Jag vet att han verkligen ville vara med och uppleva det där på plats.

Vi brukade alltid kramas när vi sågs

När galan nått sitt slut och tv-kamerorna slocknat hörde Pia Salming av sig till Lidström.

Börje ville träffas, säga hej, kramas.

Det blev deras sista möte.

– Jag träffade Börje efter galan innan de åkte ifrån Globen. Pia hörde av sig och sa att Börje ville säga hej, så jag fick chansen att träffa honom då.

Hur minns du tillbaka på det?

– Han var väldigt trött och det är förståeligt, han hade precis rest från Kanada dagen innan och sedan varit med under hela galan. Det tog nog oerhört på krafterna. Jag tror att han i allt det här ändå hade en glädje över att ha fått uppleva det där, träffa alla en sista gång och känna kärleken från alla, fast han var väldigt trött på kvällen.

Var det viktigt för dig personligen att få träffas på det där sättet, utanför kameralinserna och rampljuset?

– Ja, jag gav honom en kram. Vi brukade alltid kramas när vi sågs. Vi har setts en del senaste månaden och det kändes väldigt bra att få säga hej till honom en sista gång.

Lagbilden från Canada Cup 1991 där Lidström och Salming bildade backpar. Foto: BILDBYRÅN

Redan under tidigt 90-tal lärde Nicklas Lidström och Börje Salmings känna varandra.

Salming, då ansedd som Sveriges bästa back i historien, parades ihop med en 20-årig yngling, som sedermera skulle komma att passera Salming och alla andra.

Trots att det skilde 20 år mellan Lidström och Salming fann de varandra direkt.

– Vi spelade tillsammans i Canada Cup 1991. Vi var backkollegor, jag var 21 och han 40, så han tog hand om mig då. Han guidade mig i spelet. Under åren har vi träffats antingen i USA under säsongerna eller i Sverige under somrarna. Efter min karriär, när jag flyttade hem igen, träffades vi oftare. På olika tillställningar som välgörenhetsmatcher eller Idrottsgalan. Där fick vi mer tid att umgås och då kom vi varandra närmare. Börje var en otroligt varm och omtänksam person. Han var genuin. Han var äkta.

Ett föredöme.

– Ja, verkligen. Han gav verkligen tillbaka i allt han kunde. En otrolig människa.

Två legendarer inom svensk ishockey. Foto: PIERRE BJÖRK / FAMEFLYNET SWEDEN STELLA PICTURES

Nicklas Lidström tror att Sverige fortfarande inte riktigt förstår vad Börje Salming betytt för sporten ishockey.

För alla svenskar och européer som spelar i NHL i dag, för alla unga hockeyspelare som tack vare Börje tillät sig själva att blicka bortom Sveriges gränser.

– När jag var liten grabb och hade mina pojkdrömmar, så drömde jag alltid om att jag var Börje Salming. Sedan fick jag spela med min idol, han var min backkollega, och jag hade en enorm respekt för honom. Han var min stora idol och plötsligt skulle jag få spela med honom. Han fick en att känna sig otroligt välkommen och avslappnad, jag fick spela mitt spel för Börje. Han sa bara: ”gör det du är bra på, jag kommer ta hand om det defensiva, det är inget du behöver oroa dig för” Bara en sån liten sak, att jag kände den tryggheten direkt från min största idol, betydde oerhört mycket från mig.

Hur vill du att vi ska minnas Börje?

– Han var en otroligt varm människa. Omtänksam. Det sticker verkligen ut för mig. Som hockeyspelare offrade han allt, han gav aldrig upp och kämpade in i det sista, det var därför han blev så omtyckt på isen – men utanför den var han ännu mer genuin, äkta och varm. Det vill jag att folk ska komma ihåg.

”En av de modigaste svenskarna någonsin”