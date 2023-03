Det artar sig för Mika Zibanejad och hans nya kedjekompisar.

Fyra minuter in i matchen mot Washington, under natten mot onsdag, kom Vladimir Tarasenko ner för högerkanten, skickade in en backhandpassning mot mitten, och Zibanejad kunde trycka in pucken bakom Darcy Kuemper.

Capitals utjämnade, men det tog bara 16 sekunder och sen Rangers var i ledning igen:

”Skönt att se pucken gå in”

Rangersmålvakten Igor Sjestiorkin skickade upp pucken till Artemij Panarin på vänsterkanten, Panarin tog in pucken i anfallszon och så kom Zibanejad störtande i mitten. En kvick pass från Panarin, en lika läcker som snabb dragning från Zibanejad – och vips låg pucken bakom Kuemper igen.

– Det är skönt att se pucken gå in. Skönt för vår lina, att göra mål i fem mot fem. Vi spelar bra hela matchen och skapar tryck. Även om man vill att processen ska se bra ut är det skönt att få resultaten, så man inte tappar det självförtroendet. Det var riktigt bra, säger tvåmålsskytten.

Segern, och spelet, var en välbehövlig humörhöjare efter tre bortamatcher.

– Även om vi kom hem med fem av sex poäng från den här roadtrippen var det lite nedstämt, eller vad man ska säga. Vi kom hem och får ändå frågor om hur vi spelar, att vi inte kommit upp i nivå nu när vi har Kane och Tarasenko, och hela den biten. Så det var skönt att vi fick den här matchen.

Nya upplägget i Rangers

Rangers har möblerat om en del i laget efter trejdstoppet i början av mars. Zibanejad som tidigare mest spelat med Chris Kreider (och en rad olika spelare på andra kanten) har nu alltså sällskap av ryssarna Artemij Panarin och nya Vladimir Tarasenko (som kom från St Louis).

– Ibland klickar det bara direkt, ibland tar det lite tid. Men det är ändå två riktigt bra spelare jag spelar med, så det är enklare att förstå varandra – vi tänker hockey på samma sätt. Och vi försöker jobba så vi får ut maximalt av varandra. Det tar tid. Och i dag funkade det, säger Mika Zibanejad.

Matchsiffrorna blev till slut 5–3 efter att Rangers satt en puck i tom kasse. Rasmus Sandin hade ett assist för Capitals.

”Skiter i hur många mål jag gör”

För tredje gången i karriären har nu Zibanejad nått 70 poäng under en och samma säsong.

Dessutom är han bara ett mål bakom William Nylander i svenska målligan (34 mot Nylanders 35).

– Det fokuserar jag inte så mycket på, det är nog roligare för er att skriva om… Det viktigaste för mig är vi vinner matcher och går till slutspel, sen skiter jag i hur många mål jag gör, säger Zibanejad.