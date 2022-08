NHL och NHLPA (spelarfacket) är rörande överens: World Cup borde spelas – och det i närtid.

Under onsdagen bekräftade ligans biträdande kommissionär Bill Daly att planerna fortskrider för att turneringen återigen ska träda in i hockeykalendern. Det troliga scenariot är att World Cup kommer spelas i februari 2024 under totalt 17 dagar.

NHL hoppas också att ett av två gruppspel ska kunna arrangeras i Europa

– Vi vill fortfarande spela ett gruppspel där, sedan en runda i Europa, en i Nordamerika och därefter flytta semifinal- och finalspelet till en stad i Nordamerika, berättade Daly på en pressträff under onsdagen.

Sverige stänger ingen dörr

När World Cup spelades 2016 deltog åtta lag: Finland, Tjeckien, Kanada, Ryssland, Sverige, USA, Team Europa och ett nordamerikanskt U23-lag.

2024 ska minst åtta landslag göra upp om pokalen, NHL har alltså skrotat idéerna om ett Team Europa eller Nordamerika U23.

Det svenska ishockeyförbundet gläds över planerna att återigen samla världens bästa hockeyspelare på samma is. Generalsekreterare Johan Stark hoppas att World Cup blir av.

– Vi är väldigt positivt inställda till det.

Om Sverige skulle kunna stå värd för en World Cup-grupp i februari 2024 kan han i dagsläget inte svara på, men han utesluter det inte heller.

– Vi har JVM 2024 och herr-VM 2025, så det är ett tajt schema, men vi stänger inga dörrar. Nu törs jag inte säga något eftersom vi inte fått någon förfrågan och det är fortfarande mycket kvar att lösa innan World Cup kan bli av, men visst vore det häftigt.

