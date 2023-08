Både Matthews och Nylander är i höst inne på sista året av sina flerårsavtal med Maple Leafs.

För att vara säker på att Auston Matthews fortsätter att vara grundbulten i laget så skyndade nye general managern Brad Treliving sig att få den 25-årige amerikanens namnteckning på ett kontrakt.

Matthews tjänar i vinter 11,6 miljoner dollar, vilket motsvarar ca 127,6 miljoner kronor.

Från och med säsongen 2024-25 går hans årslön upp till 13,250 000 dollar. Det är med dagens dollarkurs 145,7 miljoner kronor.

Matthews nya kontrakt sträcker sig sedan över fyra år till och med säsongen 2027-28.

Anses underbetald

William Nylander, 27, har ett år kvar på det 6-årskontrakt han skrev med Toronto den 1 december 2018 efter att ha strejkat under den hösten. Årslönen är 6,962,366 dollar, vilket motsvarar ca 76,6 miljoner kronor.

Jämfört med andra forwardar i laget anses Nyllet vara underbetald.

– William Nylander har varit Torontos bäste spelare i slutspelet tre år i rad. Han har förtjänat en ordentlig löneförhöjning. Problemet är att Maple Leafs saknar utrymme under lönetaket just nu för att ge honom den ökning han är förtjänt av från nästa höst, kommenterar Eric Duhatschek.

Men Duhatschek ser en lösning om Nylander vill stanna i Toronto:

– Kan han tänka sig att ta ett så kallat brokontrakt för säsongen 2024-25, så finns alla chanser att han blir kompenserad från säsongen 2025-26. Då försvinner John Tavares kontrakt från budgeten och då har också ligan höjt lönetaket med åtskilliga miljoner. Det krävs bara att William har tålamod och att han litar på klubben och dess avsikter. Av vad jag förstår, så anser klubbledningen att Nylander är en viktig spelare under många år framöver. Han är omtyckt, ja de älskar honom, och han har visat att han presterar när det blir slutspel, vilket inte kan sägas om flera av lagets andra högt betalda stjärnor.

William Nylander sa tidigare i veckan under NHL:s PR-turné i Europa att han vill stanna i Toronto och just nu inte oroar sig över kontraktsförhandlingarna.

Att han inte känner någon stress, då ett år återstår av det gällande avtalet.

Sedan den 1 juli har han rätt att inleda förhandlingar om en förlängning.

Gjorde flest mål av svenskarna i fjol

William Nylander var den ende svensken i NHL förra säsongen, som nådde milstolpen 40 mål. Han fick ihop 87 poäng på 82 matcher och slutade tvåa i Maple Leafs interna poängliga.

I slutspelet producerade han 10 poäng, 4 mål och 6 assist, på tio matcher.

De senaste tre säsongerna har William gjort 25 poäng, 12 mål och 13 assist, på 25 matcher i Stanley Cup.

– Han är den ende i Toronto som levt upp till förväntningarna under slutspelet under de senaste åren. Det är alla överens om och jag är övertygad om att klubben kommer att göra allt för att rädda honom kvar. Men han måste visa tålamod under något år, säger Eric Duhatschek.

Hur mycket pengar kan det bli för Nylander när han skriver under nästa kontrakt?

Räkna med minst 11 miljoner dollar i årslön, ca 121 miljoner kronor.