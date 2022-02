Washington chanslöst utan covidsjuk Ovetjkin

Edmonton Oilers fortsätter alltså sin uppryckning och nyförvärvet Evander Kane ser ut att bli den förstärkning man hoppades på:

Den omstridde 30-åringen har nu gjort två mål och har också en assist på de tre matcher han spelat.

– Fokuserar han bara på hockeyn och följer råd och riktlinjer, så kan det här bli bra. Vi vet alla att han är en duktig spelare och Edmonton har en bra grupp av ledare i omklädningsrummet, sa förre Oilersstjärnan Wayne Gretzky i expertpanelen hos TNT i USA.

Evander Kane tappade inte ens humöret när han blev tacklad in i Capitals spelarbås av Garnet Hathaway. Ja, Carl Hagelin var också där och gav Kane en sista knuff, så att han föll över sargkanten och in i motståndarnas bås.

Edmonton gick på knock

Edmonton har fått tillbaka skadade spelare och några som suttit i karantän efter att ha testat positivt för Covid-19, vilket fått fart på laget.

Man har vunnit de sex senaste matcherna, tre av dem efter full speltid och ytterligare tre efter förlängningar eller straffar.

I nattens bortamöte med Capitals gick man på knock och hade skaffat sig en 3-0-ledning redan efter drygt fem minuter.

Leon Draisaitl gjorde 1-0 redan efter en och en halv minut. Fullträffen var hans sjätte på de sex senaste omgångarna och totalt hans 32:a mål i vinter.

Kane ökade på till 2-0 efter drygt tre minuter och Connor McDavid lirkade in 3-0 efter 5.07 med en fräckis från en position snett bakom den förlängda mållinjen, som studsade in i kassen via ryggen och armen på målvakten Ilja Samsonov. Han blev utbytt efter den bleka starten.

Washington tvingas till spel utan Ovetjkin

Det såg ut att fungera som en väckarklocka för hemmaspelarna, som ryckte upp sig och med tre raka mål hann ikapp i matchprotokollet.

– Vi fick en tuff start och absolut inte vad man önskar sig av en matchöppning. Plötsligt ligger du under med tre mål och det är en riktig uppförsbacke att bestiga för att ta sig tillbaka in i matchen. Det kändes som luften gick ur oss tidigt, kommenterade coachen Peter Laviolette efteråt.

Lars Eller, Conor Sheary och Jevgeni Kuznetsov var målgörarna hos Capitals, men man lyckades trots upphämtningen inte rädda någon poäng.

Ryan Nugent-Hopkins gjorde både 4-3 och 5-3 (tom kasse) för Edmonton.

Washington tvingades spela utan sin lagkapten och målkung, Alexander Ovetjkin.

Lagkamraten Tom Wilson får hopa in som ersättare.

– Det ska bli fantastiskt att få vara med om en All Starmatch och jag ringde Ovie och tackade honom på väg till rinken i kväll, sa Wilson i en tv-intervju före nedsläpp i Capital One Arena.

Ovetjkins uppdrag som lagkapten för stjärngänget från Metropolitan division, går nu till Philadelphias Claude Giroux.

Känslosam Lundqvist om hyllningen: