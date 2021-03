Vredesutbrottet som sänkte hela Toronto

Det mesta gick snett för Toronto Maple Leafs under den sista perioden när matchen stod och vägde vid ställningen 2-2.

Först gjorde Adam Lowry 3–2 efter drygt sju minuter och sedan drog Toronto på sig ett antal utvisningar, som blev kostsamma.

Den första var signerad Morgan Rielly, som åkte ut för interference av Nikolaj Ehlers i mittzonen efter 12.50 minuter.

Under det efterföljande spelet i numerärt överläge passade Ehlers på att göra 4-2.

Sedan kom händelsen som fick Sheldon Keefe att tappa fattningen. På hockeyspråk skulle man kunna säga att topplocket gick för Torontocoachen.

Upprinnelsen var en situation efter en tekning i egen zon, där Zach Hyman försökte stänga vägen för Jetsforwarden Blake Wheeler och fällde både honom och Derek Forbort till isen.

Domarna gav Hyman två minuter för interference och det fick Keefe att börja skrika svordomar och andra okvädesord från båset.

Domarna tittade i hans riktning, men Keefe gav sig inte.

William Nylander målskytt

Till slut fick Maple Leafs ett lagstraff, som avtjänades av Travis Boyd.

Sheldon Keefe fortsatte att skaka på huvudet och hånskratta åt domarna och inte blev humöret bättre när Scheifele kunde skjuta 5-2 i spel fem mot tre.

Så fort slutsignalen ljöd försvann Torontotränaren ut i korridoren mot omklädningsrummet.

William Nylander, då?

Jo, han sköt sitt 12:e mål för säsongen när han fick en passning av Joe Thornton precis på väg in över den offensiva blå linjen längs den vänstra långsargen.

”Nyllet” tog några skär in i tekningscirkeln och sköt ett handledsskott, som Jetsmålvakten Laurent Brossoit fumlade in via den högra stolpen.

Det var Williams andra mål och tredje poäng på de två senaste matcherna.

Tränarbytet i Calgary Flames ser ut att ge resultat.

Under ledning av nygamle coachen Darryl Sutter tog man sin andra raka seger i natt när Montreal kom på besök.

Det blev 3-1 och Mikael Backlund var en av målskyttarna.

Men priset som ”Matchens lirare” gick till tvåmålsskytten Sean Monahan.

Elias Lindholm antecknades för en målgivande passning.

Eländet verkar aldrig ta slut för Buffalo Sabres.

Tidigt under lördagen meddelade coachen Ralph Krueger att lagkaptenen och centerstjärnan Jack Eichel kommer att bli borta en längre tid efter skadan han ådrog sig i veckan mot New York Islanders.

Det beskedet höjde inte stämningen precis bland lagkamraterna, som några timmar senare föll med 0-3 hemma mot Pittsburgh.

Penguins målskyttar var Jake Guentzel, Sidney Croisby och Mark Jankowski.

Pittsburgh har med fem raka vinster klättrat upp på tredje plats i tabellen för East division och ligger nu före lag, som Boston och Philadelphia.

Carl Hagelin bjöd på ett mål och ett målpass när Washington besegrade Philadelphia borta med 5-4.

Det var Capitals fjärde raka seger.

Hagelins fullträff kom efter 13.21 minuter av den första perioden och betydde 2-0. Han petade in en retur mellan benskydden på Flyersmålvakten Brian Elliott sedan Nick Jensen skickat in pucken kassen.

Hagelin tackade för framspelningen genom att assistera Jensen till 3-1-målet efter drygt tre minuter av den andra perioden.

Alexander Ovetjkin gjorde sitt 716:e mål i NHL och är nu bara en fullträff bakom Phil Esposito på listan över de bästa målskyttarna genom tiderna.